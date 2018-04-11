Герб всему голова. Почему главный символ Ростова выполнен с ошибками

В нашей стране — благодаря реформе местного самоуправления, любой город, село или даже деревня имеет право на собственные герб и флаг.

Обзавестись фамильным гербом может каждый желающий. При этом герб донской столицы до сих пор не внесён в российский официальный реестр, поскольку в нём есть ошибки.

Крылья заплесневели

Донской специалист по геральдике Олег Тесля занят разработкой гербов, флагов и других памятных знаков уже много лет. Он убеждён, что желание иметь свой герб в настоящее время это не дань моде, а необходимость.

«Если коротко, то у вас паспорт есть? Можно его использовать без фото? Герб — визуальный облик города, поселения, района, как фотография для человека. — поясняет Олег Романович.

Обзавестись своей символикой получили право все муниципальные образования нашей области. И многие поспешили этим правом воспользоваться. Но есть и те муниципалитеты, которые необходимости в разработке герба не увидели, и обходятся в своих официальных документах районными или региональными символами, или даже украшают свои письма гербом Российской Федерации . По сути, это кража чужих полномочий.

Впрочем, большинство территорий собственными гербами обзавелись. Тем более, что и сумма, которую надо потратить на разработку, не такая уж астрономическая: примерно 20-30 тысяч рублей. У большинства районов и городов донского края гербы и флаги зарегистрированы в федеральном геральдическом регистре.

Но ирония в том, что в этом списке до сих пор не значится герб столицы края — Ростова-на-Дону. Причина в том, что дубовый венок, обрамляющий щит герба, зелёный, но он по законам геральдики должен быть золотым. В «Гербовнике российских городов, губерний, областей и посадов с 1649 по 1900 год» Павла фон Винклера во всех описаниях присутствуют только золотые листья».

У Олега Тесли есть своя теория о том, откуда же на город­ском гербе взялся зелёный цвет:

«Эмблеме Ростова более 200 лет (герб утверждён в 1811 году, изменён в 1904 году). Пока он лежал в запасниках музея, золотая краска выцвела или покрылась зеленоватой плесенью. В 1996 году его так и утвердили — с зелёным обрамлением. Но по законам геральдики на гербе могут быть только золотые листья!»

Ещё одна проблема — корона над нынешним символом города. Она уже давно не подходит Ростову по статусу, превращая его в заштатный городок. Есть специальная таблица корон для каждого типа муниципальных образований.

Так столицам субъектов федерации, каким стал наш город, полагается золотая башенная корона о пяти зубцах с лавровым венком на обруче. Плюс, есть специальные символы, указывающие, что Ростов-на-Дону — город Воинской славы, но их в гербе тоже не используют, а ведь это почётно. Казалось бы, что стоит властям законодательно принять решение по небольшим изменениям герба, но нет… В то же время и правила геральдики никто не собирается менять и подстраивать под конкретный герб.

«Их можно сравнить с нормами русского языка. Кто-то пишет с ошибками, но не считает это трагедией, подумаешь, смысл иногда искажается. Геральдический совет не может навязывать силой свои правила, но вот отказать в регистрации герба — в его полномочиях», — объ­ясняет собеседник.

Впихнуть побольше!

Процесс разработки герба всегда не простой, но, однозначно, творческий.

«Например, обращаются ко мне представители Чертковского района с пожеланиями: «Давайте на гербе разместим железную дорогу, по ней мчится современный экспресс и столб пограничный, ведь рядом Украина ». Да, и граница, и железная дорога в районе есть, но, во-первых, нельзя в гербах использовать современную технику и её атрибуты.

А во-вторых, смотрится всё это вместе не очень красиво. Взяли мотив герба князя Черткова с головой льва на челне, провели линию — олицетворение границы и поместили в форме звезды три железнодорожных костыля. Интересно было работать с Самбекским сельским поселением, там в обсуждении герба принимали участие школьники, в итоге он получился красивый и лаконичный», — вспоминает Олег Тесля.

Кто-то считает красивым тот герб, на котором находится куча объектов с яркими красками. Однако есть и другое мнение: герб должен быть максимально простым.

«На мой взгляд, у гербов Семикаракорского и Шолоховского районов много объектов, они мелкие, плохо просматриваются. Самая лучшая для меня эмблема — герб Ротшильдов: обычный красный щит (по-немецки «рот» — «красный», а «шильд» — «щит»).

Вот герб Азова простой, понятный, а ведь на нём описана целая история: победа православия над мусульманством в этом когда-то турецком городе.

Лаконичный и в то же время с хорошей смысловой нагрузкой символ Батайска : арка — это ворота на Северный Кавказ. У меня всегда борьба идёт с представителями администраций. Они пытаются побольше смысловых элементов впихнуть, а я их отговариваю», — поясняет Олег Тесля.

При составлении герба далеко не всегда можно делать то, что хочется. Например, использовать пурпурный цвет просто так нельзя. Это исторически цвет царственных особ. Он есть на части герба Таганрога , где вписана буква имени (вензель) Петра I, и есть, как ни странно, на эмблеме Пролетарского района (его старое название «Великокняжеское»).

Пурпурный цвет используется в гербе Константиновского городского поселения, поскольку оно было названо в честь великого князя Константина. Изображение двуглавых орлов может быть только там, где на это было когда-то получено личное разрешение царя. Сейчас эта гордая птица есть на гербах Новочеркасска , Старочеркасска, Аксайского района и Ростовской области

Хочу в дворяне

По всему миру геральдика до сих пор остаётся востребованной. Например, в современной Швейцарии каждый мужчина имеет свой герб. Но в советское время даже многие города не имели своей символики, что там о людях говорить.

Сейчас иметь символ своего рода стало снова престижно. Для мужчин герб делают в форме щита, для женщин — в форме ромба. Когда к специалисту по гербам приходит человек с просьбой создать свою эмблему, его просят рассказать историю семьи, причём геральдиста интересуют любые детали. Именно они позволяют создать уникальную эмблему.

К примеру, недавно герб разработали одному жителю Азова. В его семье пять поколений казаков, были среди них и кузнецы. В центр эмблемы поместили кузнечный молот и два молоточка. От наковальни две искорки выскакивают — это символизирует детей, появившихся у этого мужчины и его жены.

«А бывает, приходит человек и просит придумать ему герб, и что бы на нём непременно атрибуты известного княжеского рода, с которым он, может быть, имеет общие корни или просто однофамилец. Специалист его спрашивает: «Готовы вы провести серьёзные дорогостоящие исторические изыскания, чтобы подтвердить своё родство?» Ведь в результате может оказаться, что и родства-то нет. Сделайте себе обычный гражданский герб и не претендуйте на дворянство», — говорит Олег Тесля.

Понты и распил

«Несколько лет назад мне понадобилось в рамках подготовки одного меро­приятия напечатать ростовский герб в большом формате. Где только мы его не искали, — вспоминает медиа-продюсер Сергей Пименов . — На сайте городской мэрии он был, но это была неубедительная картинка в маленьком разрешении. Пришлось мне платить дизайнеру, чтобы он заново нарисовал этот герб.

Что же получается: если некий гражданин желает напечатать флаг или герб, то он этого не сможет сделать по причине отсутствия исходников, то есть большого изображения нормального качества. Но разве герб не публичное достояние?

А вообще мне кажется, что повальное изготовление гербов сейчас — это на 50 процентов способ отмывания денег. Ведь на такую призрачную статью расходов как разработка символики можно много списать. А ещё 50 процентов понты, мол, посмотрите, мы не как все, у нас вон и герб какой солидный!

Ограниченный потребитель

Исполнительный директор Союза геральдистов России Константин Мочёнов так комментирует ситуацию:

«К сожалению, в геральдике тех гербов, что мы делали для Ростовской области, почти нет иносказательности, они доступны в понимании и привязаны к жизни. Нет геральдической лирики, нет тайны и изюминки. Например, очень прямолинеен герб Целинского района — на нём знаменитый конь Пепел. Но мне кажется, что интересно создать герб со скрытым смыслом.

Мы всё время балансируем между правилами геральдики и между вкусом обывателя. А его взгляды в большинстве своём ограничены доской фабричных достижений, где главные символы колос, шестерёнка и что-то подобное. Герб же должен уметь читать только тот, кто его составил».

Самый загадочный герб

Таковым, по мнению нашей редакции, оказался герб города Новошахтинска , который нам расшифровали специалисты.

Итак, выяснилось, что в гербе отражена связь города с угледобывающей промышленностью. Голубое острие символизирует террикон угольной шахты. Раскрытая книга — символ студенчества города Новошахтинска, красная мурованная оконечность означает запас строительного камня — бута, а также символизирует мужество и самоотверженность. Зелёный шар отражает земледелие, экологическое благополучие. В центре шара в знак могущества и долготерпения контур листа дуба.