Медведев не исключил пересмотра норм участия взаимозависимых лиц в госзакупках

МОСКВА , 11 апреля. / ТАСС /. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил изменений в законодательстве РФ в части участия взаимозависимых лиц в государственных закупках для избежания манипуляций в этой сфере.

Таким образом, в ходе отчета в Госдуме о работе правительства он ответил на просьбу одного из депутатов прокомментировать решение правительства вывести из-под действия законов закупки у взаимозависимых лиц.

"Не могу не разделить опасений по поводу возможности манипулирования отдельными законодательными конструкциями, в том числе моделью взаимозависимых лиц, когда на них не распространяются нормы 223-го федерального закона и ряд других правил ", — сказал Медведев.

Он напомнил, что новое законодательство в этой сфере готовилось для повышения прозрачности подобного рода закупок, «а не для того, чтобы использовались какие-то схемы».

"Давайте посмотрим, каким образом будет работать эта модель, если она приведет к манипулированию понятием взаимозависимых лиц, чтобы избежать конкурентных закупок, тогда от этой модели нужно будет отказаться", — резюмировал он.