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Очередная попытка защитить животных
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Очередная попытка защитить животных 

ТВ-МИГ 43 минуты назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото Михаил Мойсеянчик
Общественники вновь поднимают вопрос о защите братьев наших меньших — животных. В ближайшую субботу, 14 апреля, зоозащитники выйдут на очередной митинг за принятие закона «Об ответственном обращении с животными». Напомним, что вот уже который год его никак не хотят принимать в Госдуме.
«Законодатели хотят спустить «на тормозах» единственный законопроект в нашей стране, способный защитить животных от жестокого обращения, а также урегулировать вопрос безнадзорных животных, все более приобретают конкретные очертания», — сетуют организаторы митинга.
Общественники напоминают, что в преддверии ЧМ2010 во многих городах страны проводятся «санитарные зачистки», жертвами которых становятся сотни бездомных животных. Волонтёры называют их попросту варварскими.
К слову, аналогичные митинги пройдут в ближайшие выходные по всей стране. Главный лозунг акции — «Закон нужен сейчас!».
На акции организаторы ещё раз заострят внимание на вопросе «Почему закон до сих пор не принят, что или кто мешает это сделать?», а также расскажу, как любой житель может помочь животным.
Митинг состоится 14 апреля в 12:00 в так называемом владимирском гайд-парке — центральном парке культуры и отдыха. Волонтёры просят всех неравнодушных граждан посетить акцию.
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