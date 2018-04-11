Бабушка из Нижнего Новгорода отпраздновала 101 день рождения

— Антонина Гребенщикова родилась 10 апреля 1917 года в селе Афанасово Ивановской области , — сообщили в администрации Нижнего Новгорода. — В Горький переехала в 1940 году после окончания Московского текстильного техникума. Ее первым местом работы стала Горьковская чулочная фабрика имени Клары Цеткин.

Большая часть трудовой биографии Гребенщиковой связана с заводом имени Ленина, где она проработала в должности инженера-конструктора более 20 лет с 1949 года.

Долгожительница имеет 4 внуков, 6 правнуков и 3 праправнуков.

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