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Бабушка из Нижнего Новгорода отпраздновала 101 день рождения
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Бабушка из Нижнего Новгорода отпраздновала 101 день рождения 

nn.ru 44 минуты назад
Фото: nn.ru
— Антонина Гребенщикова родилась 10 апреля 1917 года в селе Афанасово Ивановской области, — сообщили в администрации Нижнего Новгорода. — В Горький переехала в 1940 году после окончания Московского текстильного техникума. Ее первым местом работы стала Горьковская чулочная фабрика имени Клары Цеткин.
Большая часть трудовой биографии Гребенщиковой связана с заводом имени Ленина, где она проработала в должности инженера-конструктора более 20 лет с 1949 года.
Долгожительница имеет 4 внуков, 6 правнуков и 3 праправнуков.
Ранее мы рассказывали про ровесницу Октябрьской революции из Сормовского района.
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