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Стоит ли переносить главный порт Петербурга в Приморск
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Стоит ли переносить главный порт Петербурга в Приморск 

Российская Газета 46 минут назад
Фото: Российская Газета
В Смольном предложили привлечь к столь масштабному начинанию совместное итало-турецкое предприятие ICA ASTALDI, занимающееся крупными проектами, связанными с формированием инфраструктуры аэропортов, гостиниц и госпиталей, а также строящее сложные магистрали в Европе, России и на Ближнем Востоке.
— Мы думаем над тем, чтобы использовать опыт наших коллег, в частности — в Гамбурге, в Сингапуре, по выносу портовых мощностей за черту города, — заявил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин. — Принцип будет такой: мы сначала создаем условия для перехода основных операторов за пределы Санкт-Петербурга, а потом освобождаем эту территорию под создание новой городской среды. Это касается Большого порта Санкт-Петербург. Но это пока идея, и мы ее обсуждаем с участием градостроителей, основных операторов порта. А перенос возможен в Приморск, где глубины позволяют принимать суда водоизмещением до 100 тысяч тонн.
С одной стороны, такое заявление чиновника выглядит несколько странно на фоне идущей полным ходом реконструкции «Морского фасада» — главной гавани Большого порта. Как известно, по окончании работ он сможет принимать не только пассажиров круизных лайнеров и паромов, но и грузы. Недавно Главгосэкспертиза одобрила этот проект. По данным ведомства, реконструкция коснется пункта контроля автотранспорта №315. Там будут введены новые и реконструированы существующие сооружения, в том числе высокомачтовые опоры освещения и несколько КПП. Площадь комплекса в результате вырастет до 48,4 тысячи квадратных метров, а транзитный поток машин должен составить 8,3 тысячи автомобилей в год. Общая смета работ оценивается в пять миллиардов рублей.
Однако есть и контраргументы, которые делают идею властей не такой спорной, как может показаться сначала. Проблема транспортной загруженности Васильевского острова и так стоит достаточно остро. А если по нему пойдут фуры, ситуация может стать критической. Причем нет никакой уверенности, что ЗСД справится с таким транспортным потоком.
По словам директора научно-исследовательского и проектного института «Петербургский НИПИград» Юрия Кириенкова, дело не в том, сколько съездов будет к порту с платной магистрали, а в том, что большегрузам все равно понадобятся достаточно большие пространства для маневра и стоянки. Учитывая, насколько сложно совмещать пассажирские и грузовые потоки, эксперт называет весь проект реконструкции «вынужденной мерой ради повышения доходов от использования гавани». Правда, раньше 2020 года грузовиков в порту не будет. Дело в том, что для этого нужно построить кусок Морской набережной от Мичманской до Флагманской улицы, чтобы фуры не загромождали улицу Кораблестроителей, а согласно документам городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры, введут участок только через два года.
Впрочем, главная проблема — в самом порту Приморск. Да, его глубины действительно позволяют принимать большегрузные суда, однако сейчас там действуют всего два нефтеналивных терминала и комплекс по перегрузке рыбы. Мощностей в принципе хватает с избытком, но чтобы получить многоцелевую гавань мирового уровня, ее придется основательно реконструировать. Кроме того, Приморск — порт замерзающий. Навигация здесь открыта круглый год, но с декабря по апрель образуется лед, поэтому вводятся неизбежные ограничения плавания в акватории и на фарватерах, отметили в администрации портов Балтийского моря. Большой порт Санкт-Петербург, напротив, относится к категории незамерзающих, хотя по грузообороту все его терминалы уступают Приморску.
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