В Первоуральске газовики обнаружили самовольные подключения

Сотрудники холдинга «ГАЗЭКС» 11 апреля 2018 года организовали рейд по двухэтажным домам на улице Пушкина в Первоуральске . Район, по словам горожан, не самый благополучный. Это подтвердила и проведенная газовиками внеплановая проверка. В доме №20 в первой же квартире, куда попали специалисты, было обнаружено самовольное подключение газового водонагревателя в ванной комнате. Колонка там была отключена в 2008 году, еще во время проверки в 2016 году водонагреватель не работал — стояла заглушка. А через два года обнаружилось, что владельцы жилья самовольно подключили прибор.

"По правилам безопасности в санитарных комнатах устанавливать газовые водонагреватели нельзя. В таких помещениях нет окон, не обеспечивается приток свежего воздуха. Во время работы водонагревателя кислород сгорает, выделяется угарный газ, который может скопиться в помещении, и жильцы рискуют получить отравление", — рассказывает заместитель начальника Комплексно-эксплуатационной службы АО «ГАЗЭКС» Первоуральска Иван Швецов.

Примечательно, что аналогичное нарушение было обнаружено и в соседней квартире. Несмотря на протест хозяйки жилья, доступ газа к водонагревателю так же был перекрыт из соображений безопасности.

Кроме того, газовики заглянули в квартиру, владельцы которой ведут асоциальный образ жизни. Несколько лет назад там была остановлена подача газа, специалисты убедились в том, что заглушку никто не снимал, и опасности для соседей нет.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе «ГАЗЭКСа», профилактика газовой безопасности продолжилась в гимназии №21. Для учеников пятых классов провели урок, на котором обучили школьников правилам пользования плитой и алгоритму действий при запахе газа. Полученные знания дети закрепили в игровой форме.

После урока гимназистов во дворе школы ждала машина аварийной газовой службы. Ученикам рассказали, чем укомплектован спецавтомобиль. Они смогли примерить противогазы и научились пользоваться огнетушителем. Администрации гимназии вручили все необходимые методические материалы. Уроки газовой безопасности в образовательном учреждении будут проводиться регулярно.