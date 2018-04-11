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Широкомасштабная борьба с наркотиками в Московском регионе развернется в сети Интернет
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Широкомасштабная борьба с наркотиками в Московском регионе развернется в сети Интернет 

Департамент региональной безопасности 45 минут назад
Как отмечалось в ходе доклада о результатах мониторинга наркоситуации в городе в городе Москве в 2017 году, мерах по повышению эффективности профилактики наркомании и противодействия незаконному обороту наркотиков в рамках государственной программы города Москвы «Безопасный город», Интернет в настоящее время продолжает оставаться основным связующим звеном, объединяющим информацию о наркотиках, способах доставки и оплаты, что способствует резкому увеличению объема интернет-ресурсов пронаркотического содержания, в первую очередь интернет-магазинов, блогов, форумов с предложениями об их продаже. Массовая рассылка с рекламой основных торговых наркплощадок о продаже наркотических средств, поступающая пользователям посредством интернет-мессенджеров (Viber, Whatsapp, Jabber, ICQ и т.д.), свидетельствует о целенаправленном и широкомасштабном характере противоправной деятельности лиц, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Кроме того, отмечалось, что участники наркобизнеса в сети Интернет активно пропагандируют потребление синтетических наркотиков в молодежной среде, позиционируя их как более дешевую и менее вредную для здоровья альтернативу «тяжелым» наркотикам, в связи с чем повсеместное распространение наркотических и психотропных веществ синтетического происхождения постепенно вытесняет традиционные наркотики, особенно среди молодежи. Развитие нарколабораторий в Московском регионе помимо широкого использования возможностей сети Интернет также обуславливает свободный доступ к приобретению лабораторного и химического оборудования.
Одновременно в ходе заседания отмечалось, что данные за 2017 год позволяют говорить о том, что государственные программы города Москвы, в рамках которых реализуются антинаркотические мероприятия, успешно осуществляются. Так, в минувшем году отмечено уменьшение общего числа зарегистрированных больных с синдромом зависимости от наркотиков на 12,5%, а также значительное уменьшение количества случаев отравления наркотическими средствами, в том числе — с летальным исходом (снижение на 37% в сравнении с 2016 годом).
Для справки: Государственная программа «Безопасный город» реализуется в Москве с 2012 года. Цель программы — комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории города Москвы, в том числе: защита личности, общества и государства от противоправных посягательств; предупреждение правонарушений; снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защиты населения и территорий города Москвы от угроз природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; повышение готовности органов исполнительной власти города Москвы по вопросам мобилизационной подготовки экономики; минимизация нарушений миграционного законодательства.
Ответственным исполнителем подпрограмм является Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.
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