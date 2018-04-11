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По всей Москве планируют установить «умные счетчики» воды
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По всей Москве планируют установить «умные счетчики» воды 

Мир24 44 минуты назад
«Умные счетчики» воды могут начать использовать повсеместно в Москве. Проект сейчас тестируется в пилотном режиме. Об этом заявил в среду, 11 апреля, глава департамента информационных технологий (ДИТ) Артем Ермолаев, сообщает РИА «Новости».
«Проект «Умные счетчики» пока внедрен в пилотном режиме. Суть его состоит в том, чтобы жители внедряли специальные устройства, и показания счетчиков автоматически передавались в ИЕРЦ. То есть не нужно будет ходить, снимать показатели. Сейчас пилотируем, пробуем», — сказал он.
В свою очередь руководитель направления «Городские решения в сфере ЖКХ» ДИТ Илья Демин заметил, что данный проект будет анонсирован через месяц.
«Мы хотим через месяц достаточно широко анонсировать данный проект. Нужно понять, что он не автоматически подкручивает набор воды, он просто автоматически передает показания», — пояснил Демин. Он указал, что на данный момент в городе в рамках предпилотной зоны подключено около 500 квартир.
К проекту, по словам чиновника, будут приглашать операторов связи и производителей приборов учета, которые смогут такое решение ДИТ встроить в собственные приложения.
Ранее сообщалось, что в течение трех-пяти лет в России будет введена автоматизированная система учета потребления коммунальных ресурсов.
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