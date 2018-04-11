Курганские депутаты отправили в отставку двух коллег

Курганская областная дума 11 апреля на внеочередном заседании прекратила полномочия депутатов Игоря Арзина и Сергея Вартанова. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Решение было принято на основании письменных заявлений народных избранников. Игорь Арзин сложил депутатские полномочия в связи с избранием на пост главы Петуховского района. Причины отставки Сергея Вартанова, который является главным врачом Целинной районной больницы, неизвестны — на заседании его не было.