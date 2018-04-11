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Курганские депутаты отправили в отставку двух коллег
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Курганские депутаты отправили в отставку двух коллег 

Уралинформбюро 43 минуты назад
Фото: Уралинформбюро
Курганская областная дума 11 апреля на внеочередном заседании прекратила полномочия депутатов Игоря Арзина и Сергея Вартанова. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Решение было принято на основании письменных заявлений народных избранников. Игорь Арзин сложил депутатские полномочия в связи с избранием на пост главы Петуховского района. Причины отставки Сергея Вартанова, который является главным врачом Целинной районной больницы, неизвестны — на заседании его не было.
Оба депутата получили мандаты областной думы по спискам "Единой России" 3 года назад. Кандидатуры на вакантные места будут предложены из партийного списка ЕР.
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