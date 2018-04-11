Пропавший в Афганистане прапорщик Советской армии нашелся спустя 30 лет

В волынском селе Великая Глуша, откуда до ближайшей железнодорожной станции Камень-Каширский 29 километров, готовятся к волнующему событию — встрече с пропавшим еще при советской власти воином-земляком. Прапорщик Игорь Белокуров, 1963 года рождения, выполнявший интернациональный долг в Афганистане и считавшийся пропавшим без вести незадолго до вывода Ограниченного контингента советских войск, совершенно случайно был обнаружен членами экспедиции, занятых поисками в песках водоносных пластов.

Мужчина, за три десятка лет начисто позабывший и украинскую, и русскую речь, общался с исследователями с помощью переводчиков. И все повторял слово «Волынь». Из его слов следовало, что во время одной из боевых операций мужчина попал в плен к местным моджахедам. Чтобы выжить, принял ислам, был перепродан одной из воюющих группировок… да так и остался на чужбине.

Когда отснятое с участием Амредина (так теперь зовут Игоря) видео передали в Волынскую организацию Союза ветеранов Афганистана, там быстро определили, кто это мог бы быть. Из отправленных из края на помощь дружественному народу пропали без вести лишь трое земляков. Гибель одного подтверждена официально, второй пропал совсем в другой провинции. Иными словами, в Кандагаре могли «потерять» только Игоря Белокурова.

Всего же волынян в Афганистане полегло шестьдесят семь.

То, что Амредин принципиально не общался ни на одном из славянских языков, как предполагает автор видео геофизик Андрей Кадун, может поясняться одной из многократно продуманных бывшим советским воином мер личной безопасности.

Глава региональной «афганской» организации Григорий Павлович высказал предположение: прапорщик Белокуров в том бою 30 лет назад был тяжело контужен, потерял сознание и очнулся уже в плену у боевиков.

Игорь Белокуров с детства мечтал о военной карьере. Отслужив срочную в Ленинградской области , парень остался на сверхсрочную службу, окончил под Ленинградом школу прапорщиков. Служил начальником продовольственного склада воинской части в Нововолынске , откуда и отправился в Афган. 9 апреля 1988 года прапорщик пропал без вести в провинции Кандагар.

Антонина Васильевна Белокурова верила в то, что ее сын жив, более 20 лет.

В 2012 году женщина все-таки решилась заказать мраморный памятник с фотографией своего Игоря и установить его на сельском погосте.

Священник о. Александр (Шпаковский) тщетно пытался отговорить ее от такого поступка. Мол, у Бога нет мертвых, у Бога все живые. Митрополит Волынский и Луцкий Украинской Православной Церкви Московского Патриархата Нифонт (он преставился в прошлом году) по этому поводу высказался следующим образом: «Раба Божия Антонина должна слушаться своего материнского сердца, при этом спешить с могилой и памятником не стоит…»

«Вот мама Александра Пасика (земляка Игоря, который погиб в Афганистане — авт.) хоть на могилку может сходить, поплакать, поговорить мысленно с сыном. А меня и этим Господь обделил…», — поясняла Антонина Васильевна появление на кладбище Великой Глуши символического «захоронения».

Мать советского воина помнит наизусть каждую строчку из его «афганских» писем, а еще текст полученного из далекой страны письма его командира о том, что Игорь Белокуров был мужественным воином, благодаря четким действиям которого груженная взрывчатыми веществами колонна автомобилей была выведена в безопасное место.

Антонина Белокурова не вполне уверена, что мужчина в утепленном афганском халате с автоматом через плечо — ее Игорь «Сын вроде был повыше… Вам не кажется?», — обращается женщина с надеждой к каждому, кто в эти дни приходит к ней в дом.

Зато односельчане уверены: найденный в Афганистане целым и невредимым бывший военный — их земляк.

Геофизик Андрей Кадун вскоре опять летит в Афганистан. Говорит, что вызволить советского гвардии прапорщика Белокурова Игоря Викторовича будет непросто. Его теперешние хозяева надеются получить за это «хороший подарок».

В украинском Союзе ветеранов Афганистана настроены вернуть бывшего военного в течение максимум полутора месяцев.

В Генконсульстве Украины в Душанбе Кадуну пояснили: Игорю Белокурову первым делом надо оформить внутренние документы, выдать визу и уже потом переправлять на Украину. По возвращении на Родину с помощью оставшихся там родственников можно будет восстановить украинские документы.

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