В филиале «Перерва» ТЦСО «Марьино» сделали праздничные сувениры 

На протяжении предпасхальной недели в филиале «Перерва» территориального центра социального обслуживания населения «Марьино» проходили мастер-классы.
— Участники занятий в рамках пилотного проекта правительства Москвы «Московское долголетие» изготовили сувениры — пасхальные яйца в технике «артишок», «пэчворк», «обтягивание тканью», — отметили в ТЦСО.
Также участники занятий выполнили коллективную работу.
По итогам мастер-классов на Новочеркасском бульваре открылась тематическая выставка «Пасхальная радость». (то)