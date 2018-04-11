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В филиале «Перерва» ТЦСО «Марьино» сделали праздничные сувениры
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В филиале «Перерва» ТЦСО «Марьино» сделали праздничные сувениры 

Управа района Марьино 49 минут назад
Фото: Марьинский вестник
На протяжении предпасхальной недели в филиале «Перерва» территориального центра социального обслуживания населения «Марьино» проходили мастер-классы.
— Участники занятий в рамках пилотного проекта правительства Москвы «Московское долголетие» изготовили сувениры — пасхальные яйца в технике «артишок», «пэчворк», «обтягивание тканью», — отметили в ТЦСО.
Также участники занятий выполнили коллективную работу.
По итогам мастер-классов на Новочеркасском бульваре открылась тематическая выставка «Пасхальная радость». (то)
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