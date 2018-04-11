В филиале «Перерва» ТЦСО «Марьино» сделали праздничные сувениры

По итогам мастер-классов на Новочеркасском бульваре открылась тематическая выставка «Пасхальная радость». (то)

Также участники занятий выполнили коллективную работу.

На протяжении предпасхальной недели в филиале «Перерва» территориального центра социального обслуживания населения «Марьино» проходили мастер-классы.

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