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Авиаперевозчик Deutsche Lufthansa хочет приобрести авиакомпанию Alitalia SpA после ее реструктуризации
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Авиаперевозчик Deutsche Lufthansa хочет приобрести авиакомпанию Alitalia SpA после ее реструктуризации 

РЖД-Партнер 50 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
Как говорится в заявлении Lufthansa, компания направила руководству документ, в котором изложила свое видение «новой Alitalia». Во вторник о заинтересованности в приобретении компании рассказал британский бюджетный перевозчик easyJet. Ранее итальянское издание Il Sole 24 Ore написало о том, что третьим претендентом является венгерский лоукостер WizzAir. Различные издания писали, что в покупке Alitalia также заинтересованы Air France-KLM, Delta Air Lines и инвесткомпания Cerebrus.
Представители Air France-KLM опровергли сообщения, пресс-служба Delta отказалась комментировать слухи, а представители Cerebrus не ответили на письменный запрос MarketWatch. Alitalia, в прошлом бывшая госкомпанией, последние годы находится в состоянии кризиса: с 1999 года компания не приносила прибыль. В 2016 году убыток Alitalia составил около 500 млн евро, по данным La Repubblica. Последняя официальная отчетность авиаперевозчика была опубликована в 2015 году. В мае 2017 года Alitalia объявила о банкротстве, процедура продлится до конца апреля. Правительство Италии пытается спасти компанию, в которой работает более 11 тыс. человек.
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