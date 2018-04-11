Володин поблагодарил Медведева за ориентацию на тесную работу с парламентом

"В рамках своих полномочий мы работаем с правительством полтора года. За это время мы многое смогли сделать. Помним непростые слушания по проблемам «обманутых дольщиков», реновации, «лесной амнистии», развитию сельского хозяйства. Принятые нами совместно с правительством поправки в регламент. Работу министров с профильными комитетами", — сказал Володин в среду в ходе отчета правительства перед нижней палатой парламента.

"В этой связи… давайте выразим слова благодарности Дмитрию Анатольевичу за то, что он ориентировал правительство на более тесную работу с парламентом. Именно благодаря его позиции мы многое сделали по повышению качества принимаемых законов", — подчеркнул политик.