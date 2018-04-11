Ещё
За что жителей многоэтажек насильно загоняют в ДУКи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

За что жителей многоэтажек насильно загоняют в ДУКи 

Нижегородская правда 48 минут назад
Фото: Нижегородская правда
В Нижнем Новгороде выявили дома, которые якобы не определились со способом управления. Речь идёт о многоэтажках, в которых одновременно работает жилищно-строительный кооператив и управляющая компания — каждый обслуживает свои подъезды
— Непорядок, — решили законодатели. — Дом один, значит, и управлять должен кто-то один.
Жители с такой позицией в корне не согласны, особенно те, кто живёт в подъездах, которые возводились как кооперативные. Отдавать бразды правления даже самой лучшей управляющей компании они не хотят.
Кто так строит
Проблема уходит своими корнями в конец 80-х прошлого века. Тогда некоторые дома в городе возводились секциями. Например, первые три подъезда строились как кооперативные, соответственно, в них создавались жилищно-строительные кооперативы, которые по сей день работают и управляют. Другие подъезды возводились за счёт государства, в них люди получали квартиры бесплатно. В большинстве из них сегодня работают управляющие компании.
Интересно, что многоэтажек таких немало. Только в Нижегородском районе — Верхнепечёрская, 9, Лопатина, 5, 9, 11, 13.
— Когда-то к наружной стене нашего дома, к кооперативной собственности, без нашего разрешения пристроили целый дом (4-7 подъезды). Дали многоэтажке один почтовый адрес, один кадастровый номер, хотя уже тогда смешанная форма собственности (ЖСК и муниципальная) была не предусмотрена. Теперь наши дома называют неопределившимися, — рассказывает председатель одного из жилищно-строительных кооперативов.
Лакомый кусочек
По мнению жителей, под «неопределившиеся» дома попадают только на бумаге лишь потому, что кто-то когда-то допустил правовую коллизию. На деле же в многоэтажках полный порядок.
— В наших подъездах чистота, пол выложен плиткой, нет никаких коммунальных проблем, — рассказывает Марина, жительница кооперативного подъезда. — Все эти годы мы следим за состоянием жилья, деньги вкладываем в текущий и капитальный ремонты. Знаем, на что израсходован каждый рубль. Если планируем какие-то работы, то просчитываем возможные варианты экономии, при этом тщательно контролируем качество выполненного ремонта. Далеко не все дома, которые находятся в ведении управляющих компаний, могут похвастаться таким состоянием. Мы не хотим, чтобы наши подъезды ушли под ДУКи, хотя для них это, несомненно, лакомый кусочек.
Отбирать не будут
В администрации Нижнего Новгорода настаивают, что способ управления дома должен быть один: либо ДУК, либо кооператив.
— Если дом признан единым объектом, а секция — его частью, решения собственников помещений (в какой-либо секции) о выборе иного способа управления, отдельно от дома, следует считать несоответствующим закону, — пояснили в мэрии. — В таких многоквартирных домах органы местного самоуправления обязаны провести открытый конкурс по выбору управляющей организации — одной на дом. При этом год постройки значения не имеет.
Впрочем, силой дома отбирать никто не собирается. В Государственной жилищной инспекции и районных администрациях проводят встречи с председателями жилищно-строительных кооперативов и директорами управляющих компаний в поисках решения вопроса.
— Мы предлагаем собственникам домов провести общее собрание и принять решение по присвоению секциям домов отдельных почтовых адресов, — комментирует начальник Нижегородского нагорного отдела Государственной жилищной инспекции Нижегородской области Дмитрий Пыхтенков. — На встречи с председателями ЖСК и управляющих компаний мы приглашали сотрудников Росреестра. Всё обговорили пошагово. Процедура не быстрая, но понятная и реализуемая. Очевидно, что люди хотят, чтобы прежняя форма управления была сохранена, присвоение отдельных почтовых адресов позволит это сделать.
Проще говоря, будет не дом № 13 по улице Лопатина, а 13 «а» и 13 «б».
В общем собрании должны принять участие не менее 50 процентов собственников всего дома, при этом за присвоение новых почтовых адресов должны проголосовать более 50 процентов от всех жильцов, которые примут участие в голосовании.
В администрации Нижегородского района, в свою очередь, заявляют, что готовы содействовать решению вопроса, а в управляющих компаниях обещают не вставлять палки в колёса.
Нижегородская правда: последние новости
Какие наши воды. Грозит ли затопление районам Нижегородской области Ленинский район лишился воды Семья ангелов. Наталья Водянова показала, как отмечает Пасху
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп выступил с призывом к России409
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»1395
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии468
Первые кадры с места крушения Ил-7678
Медведев анонсировал отставку правительства265
Видео
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
01:01
170 памятников отмоют до конца апреля
Новости Москвы
10:07
Завершается строительство Крылатского моста
Новости Москвы
01:37
В Москве расцвели первые подснежники
Новости Москвы Общество
10:11
В Москве увеличились скидки на квартиры
Недвижимость Личный счет
01:41
Поргина высмеяла откровения балерины о Караченцове
Шоу-бизнес
02:43
Витас вышел на свободу после отсидки
Шоу-бизнес
07:10
Медведев ответил на вопрос о прогрессивном НДФЛ
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение