За что жителей многоэтажек насильно загоняют в ДУКи

В Нижнем Новгороде выявили дома, которые якобы не определились со способом управления. Речь идёт о многоэтажках, в которых одновременно работает жилищно-строительный кооператив и управляющая компания — каждый обслуживает свои подъезды

— Непорядок, — решили законодатели. — Дом один, значит, и управлять должен кто-то один.

Жители с такой позицией в корне не согласны, особенно те, кто живёт в подъездах, которые возводились как кооперативные. Отдавать бразды правления даже самой лучшей управляющей компании они не хотят.

Кто так строит

Проблема уходит своими корнями в конец 80-х прошлого века. Тогда некоторые дома в городе возводились секциями. Например, первые три подъезда строились как кооперативные, соответственно, в них создавались жилищно-строительные кооперативы, которые по сей день работают и управляют. Другие подъезды возводились за счёт государства, в них люди получали квартиры бесплатно. В большинстве из них сегодня работают управляющие компании.

Интересно, что многоэтажек таких немало. Только в Нижегородском районе — Верхнепечёрская, 9, Лопатина, 5, 9, 11, 13.

— Когда-то к наружной стене нашего дома, к кооперативной собственности, без нашего разрешения пристроили целый дом (4-7 подъезды). Дали многоэтажке один почтовый адрес, один кадастровый номер, хотя уже тогда смешанная форма собственности (ЖСК и муниципальная) была не предусмотрена. Теперь наши дома называют неопределившимися, — рассказывает председатель одного из жилищно-строительных кооперативов.

Лакомый кусочек

По мнению жителей, под «неопределившиеся» дома попадают только на бумаге лишь потому, что кто-то когда-то допустил правовую коллизию. На деле же в многоэтажках полный порядок.

— В наших подъездах чистота, пол выложен плиткой, нет никаких коммунальных проблем, — рассказывает Марина, жительница кооперативного подъезда. — Все эти годы мы следим за состоянием жилья, деньги вкладываем в текущий и капитальный ремонты. Знаем, на что израсходован каждый рубль. Если планируем какие-то работы, то просчитываем возможные варианты экономии, при этом тщательно контролируем качество выполненного ремонта. Далеко не все дома, которые находятся в ведении управляющих компаний, могут похвастаться таким состоянием. Мы не хотим, чтобы наши подъезды ушли под ДУКи, хотя для них это, несомненно, лакомый кусочек.

Отбирать не будут

В администрации Нижнего Новгорода настаивают, что способ управления дома должен быть один: либо ДУК, либо кооператив.

— Если дом признан единым объектом, а секция — его частью, решения собственников помещений (в какой-либо секции) о выборе иного способа управления, отдельно от дома, следует считать несоответствующим закону, — пояснили в мэрии. — В таких многоквартирных домах органы местного самоуправления обязаны провести открытый конкурс по выбору управляющей организации — одной на дом. При этом год постройки значения не имеет.

Впрочем, силой дома отбирать никто не собирается. В Государственной жилищной инспекции и районных администрациях проводят встречи с председателями жилищно-строительных кооперативов и директорами управляющих компаний в поисках решения вопроса.

— Мы предлагаем собственникам домов провести общее собрание и принять решение по присвоению секциям домов отдельных почтовых адресов, — комментирует начальник Нижегородского нагорного отдела Государственной жилищной инспекции Нижегородской области Дмитрий Пыхтенков. — На встречи с председателями ЖСК и управляющих компаний мы приглашали сотрудников Росреестра . Всё обговорили пошагово. Процедура не быстрая, но понятная и реализуемая. Очевидно, что люди хотят, чтобы прежняя форма управления была сохранена, присвоение отдельных почтовых адресов позволит это сделать.

Проще говоря, будет не дом № 13 по улице Лопатина, а 13 «а» и 13 «б».

В общем собрании должны принять участие не менее 50 процентов собственников всего дома, при этом за присвоение новых почтовых адресов должны проголосовать более 50 процентов от всех жильцов, которые примут участие в голосовании.

В администрации Нижегородского района, в свою очередь, заявляют, что готовы содействовать решению вопроса, а в управляющих компаниях обещают не вставлять палки в колёса.