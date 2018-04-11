В поликлиниках на Новочеркасском, Верхних Полях и Перервинском бульваре пройдут дни открытых дверей

В апреле детей и взрослых проконсультируют в нескольких поликлиниках района Марьино в рамках дней открытых дверей, который пройдет под девизом «Здоровье для всех».

В акции, приуроченной ко Всемирному дню здоровья, участвуют: ГП №9 (Перервинский бульвар, д. 4, корп. 2), ГП №19 (ул. Верхние Поля, д. 34, корп. 4), ГП №36, филиал №1 (Новочеркасский бульвар, д. 48), и ДГП №148, филиал 2 (Перервинский бульвар, д. 18, корп. 1).

— Дни открытых дверей для взрослых и детей пройдут 13, 20 и 27 апреля 2018 года в центрах здоровья столичных поликлиник с проведением скрининговых обследований на выявление факторов риска неинфекционных заболеваний, — сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения города Москвы.

Подробнее о днях консультаций можно узнать в регистратуре. На территории ЮВАО в акции также примут участие ГП №23 (ул. Авиаконструктора Миля, д. 6, корп. 1), ГП №109 (ул. Гурьянова, д. 4, корп. 3), ДЦ №3, филиал №2 (Юрьевский переулок, д. 13), ДГП №143, филиал 4 (Хвалынский бульвар, д. 10). (то)