Международный космический конгресс в Минске примет 150 космонавтов

Легендарных исследователей космического пространства ожидает «мягкая посадка» и дружеская атмосфера в ближайшем сентябре на Международном конгрессе Ассоциации участников околоземных полетов в белорусской столице. Заглянуть в текущий календарь национальной Академии наук БЕЛТА было предложено на встрече журналистов с генеральным директором Объединенного института проблем информатики Александром Тузиковым

Форум покорителей вселенной ориентировочно задержится на орбите взаимного интереса с 9 по 15 сентября. «Мы увидим здесь легендарных людей, которые участвовали в различных космических программах — Советского Союза, России , американских — по линии NASA », — отметил Александр Тузиков.

Беларусь приглашены около 350 человек, в том числе 150 космонавтов. Программа конгресса включает, помимо пленарного заседания, работу технических секций и выставку космических технологий. Делегаты выступят перед представителями различных организаций и высших учебных заведений Беларуси, а также познакомятся с культурно-историческим наследием страны.

Ассоциация участников космических полетов — международная некоммерческая организация, объединяющая космонавтов из многих стран. Она создана в 1985 году для обмена опытом в области пилотируемых космических полетов. Международный конгресс АУКП ежегодно собирает космонавтов, а также представителей научно-исследовательских учреждений и национальных космических центров.

Между тем Эскизное проектирование нового белорусско-российского спутника планируется завершить в 2019 году, сообщил заместитель директора по научной работе научно-инженерного республиканского унитарного предприятия (НИРУП) «Геоинформационные системы» НАН Беларуси Борис Чернуха, передает БЕЛТА.

"Новый спутник расширит состав белорусско-российской группировки спутников дистанционного зондирования Земли. Улучшенные по сравнению с действующим БКА технические характеристики позволят существенно увеличить круг решаемых с его помощью задач", — добавил он.

В частности, новый спутник обеспечит возможность активно участвовать в освоении международных рынков космических услуг.