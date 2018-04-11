Ещё
Международный космический конгресс в Минске примет 150 космонавтов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Международный космический конгресс в Минске примет 150 космонавтов 

Российская Газета 51 минуту назад
Фото: Российская Газета
Легендарных исследователей космического пространства ожидает «мягкая посадка» и дружеская атмосфера в ближайшем сентябре на Международном конгрессе Ассоциации участников околоземных полетов в белорусской столице. Заглянуть в текущий календарь национальной Академии наук БЕЛТА было предложено на встрече журналистов с генеральным директором Объединенного института проблем информатики Александром Тузиковым.
Форум покорителей вселенной ориентировочно задержится на орбите взаимного интереса с 9 по 15 сентября. «Мы увидим здесь легендарных людей, которые участвовали в различных космических программах — Советского Союза, России, американских — по линии NASA», — отметил Александр Тузиков.
В Беларусь приглашены около 350 человек, в том числе 150 космонавтов. Программа конгресса включает, помимо пленарного заседания, работу технических секций и выставку космических технологий. Делегаты выступят перед представителями различных организаций и высших учебных заведений Беларуси, а также познакомятся с культурно-историческим наследием страны.
Ассоциация участников космических полетов — международная некоммерческая организация, объединяющая космонавтов из многих стран. Она создана в 1985 году для обмена опытом в области пилотируемых космических полетов. Международный конгресс АУКП ежегодно собирает космонавтов, а также представителей научно-исследовательских учреждений и национальных космических центров.
Между тем  Эскизное проектирование нового белорусско-российского спутника планируется завершить в 2019 году, сообщил заместитель директора по научной работе научно-инженерного республиканского унитарного предприятия (НИРУП) «Геоинформационные системы» НАН Беларуси Борис Чернуха, передает БЕЛТА.
"Новый спутник расширит состав белорусско-российской группировки спутников дистанционного зондирования Земли. Улучшенные по сравнению с действующим БКА технические характеристики позволят существенно увеличить круг решаемых с его помощью задач", — добавил он.
В частности, новый спутник обеспечит возможность активно участвовать в освоении международных рынков космических услуг.
Российская Газета: последние новости
Инфографика: Отчет правительства о результатах работы в 2012-2017 годах РФ призвала "Нафтогаз" обосновать контракт на транзит после 2019 года Стоит ли переносить главный порт Петербурга в Приморск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп выступил с призывом к России443
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»1395
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии454
Первые кадры с места крушения Ил-7678
Медведев анонсировал отставку правительства266
Видео
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
00:34
Рынок отреагировал на заявление Трампа
Экономика
10:21
Концертный зал «Зарядье» украсит узор из шестиугольников
Новости Москвы
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
01:01
170 памятников отмоют до конца апреля
Новости Москвы
10:07
Завершается строительство Крылатского моста
Новости Москвы
01:37
В Москве расцвели первые подснежники
Новости Москвы Общество
10:11
В Москве увеличились скидки на квартиры
Недвижимость Личный счет
01:41
Поргина высмеяла откровения балерины о Караченцове
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение