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Эксперт оценил заявление Меркель по «Северному потоку — 2»
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Эксперт оценил заявление Меркель по «Северному потоку — 2» 

RT на русском 1 час назад
Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН оценил заявление канцлера Германии Ангелы Меркель по «Северному потоку — 2».
«Слова госпожи Меркель, особо ничего не значащие, были раздуты украинской стороной, чтобы показать, что к ним прислушиваются», — заявил эксперт.
По его словам, это проект не одного «Газпрома», а «Газпрома» и крупнейших европейских компаний, в том числе немецких.
Накануне Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Берлине заявила, что реализация проекта «Северный поток — 2» невозможна без определения будущей роли украинского транзита.
Ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с ФАН прокомментировал призыв президента Украины Петра Порошенко к ФРГ пересмотреть отношение к «Северному потоку — 2».
RT на русском: последние новости
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