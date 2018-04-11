Эксперт оценил заявление Меркель по «Северному потоку — 2»

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН оценил заявление канцлера Германии Ангелы Меркель по «Северному потоку — 2».

«Слова госпожи Меркель, особо ничего не значащие, были раздуты украинской стороной, чтобы показать, что к ним прислушиваются», — заявил эксперт.

По его словам, это проект не одного «Газпрома» , а «Газпрома» и крупнейших европейских компаний, в том числе немецких.

Накануне Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Берлине заявила, что реализация проекта «Северный поток — 2» невозможна без определения будущей роли украинского транзита.