Ноябрьские ловцы могли отчитываться перед мэрией фотографиями собак из интернета

В администрации нефтяной столицы поправляют: пока у представителей власти возникли лишь подозрения, которые проверят внепланово. У подрядной организации запросили отчеты обо всех пойманных животных.

— Не могу подтвердить эту информацию, пока есть лишь такое предположение. В связи с ним и инициирована внеплановая проверка, чтобы получить полный отчет о проделанной работе с момента заключения контракта. Мы хотим проверить карточки всех животных, об отлове которых отчитывался подрядчик, — прокомментировала опубликованные сведения руководитель пресс-центра мэрии Алла Воложанина.

Предположение, как сообщила собеседница, возникло у представителей структуры, курирующей отлов — ноябрьского управления жилищно-коммунального хозяйства, которое формировало муниципальный заказ, а теперь контролирует исполнение контракта.

Оперативно получить комментарий в управлении нам не удалось. Но, безотносительно реальности отчетов, у чиновников возникли претензии к работе занимающейся отловом компании, сообщили городские СМИ. Тему сегодня обсуждали в администрации Ноябрьска. Замечания касаются оформления тех самых карточек.

— По условиям контракта подрядчик обязан заводить карточку на каждое животное в день его поступления. Сейчас именно с этим у нас есть проблемы. Если не найдётся взаимопонимания с действующим подрядчиком, мы готовы расторгать контракт и объявлять новый тендер, — приводит слова руководителя управления ЖКХ Сергея Пархомчука портал «Ноябрьск 24».