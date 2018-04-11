Рост, бизнес, доверие: назван универсальный рецепт для снижения бедности в России

"Дмитрий Медведев назвал различные виды стрессов, с которыми Россия столкнулась начиная с 2014 года. В первую очередь, это, конечно, беспрецедентный обвал цен на мировых сырьевых рынках. Для экономики РФ, привыкшей к высокой сырьевой ренте и, увы, использовавшей ее не так эффективно, как хотелось бы, это был серьезный удар. Второй фактор — санкции, введенные против нашей страны США и странами Евросоюза . Сейчас уже ясно, что Крым Украины это только повод, а причина в том, что у России есть своя точка зрения на те процессы, которые происходят в мире.

Все это привело к снижению ВВП в 2015-2016 годах, спаду инвестиционной активности, падению реальных доходов населения. Последние играют особую роль в экономике, трансформируясь в совокупный спрос. Нужно признать, что на фоне внешних вызовов Россия вела ответственную макроэкономическую политику и не только не допустила гиперинфляцию, но и сделала ее беспрецедентно низкой. Есть определенные результаты и в политике импортозамещения. В 2017 году мы уже видим пусть небольшой, но все же рост ВВП и инвестиционной активности. Дальнейшие перспективы во многом связаны с развитием внутреннего рынка, а также производственной, так и социальной инфраструктуры", — отмечает эксперт.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая с отчетом в Госдуме , назвал бедность острейшей проблемой в стране‍. По его словам, сделанного правительством за последние три года для борьбы с ней недостаточно. Он обратил внимание на то, какие меры принимает кабинет министров для устранения бедности. Медведев напомнил, что с 2013 года минимальный размер оплаты труда вырос почти в два раза, а с 1 мая составит 11 163 рубля. «Это коснется более 3 млн человек, причем, половина из них работает в бюджетной сфере», — уточнил премьер-министр.

"Проблема дифференциации доходов — острейшая. Меры по социально-экономическому развитию в первую очередь ориентированы на людей с низким уровнем жизни, их постепенный переход в средний класс. Важным элементом успеха является доверие этих людей. Понятно, что чем больше дифференциация доходов, чем такое доверие ниже. А на фоне экономического спада дифференциация, как правило, растет.

Потому конкретные меры по снижению бедности всегда связаны с экономическим ростом. И здесь развитие малого и среднего бизнеса, а также создание новых конкурентоспособных производств с рабочими местами на базе обновленной инфраструктуры играют ключевую роль", — подчеркивает специалист.

В условиях жесткого противодействия

Медведев рассказал, что последние три года стали стресс-тестом для российской экономики, но, несмотря на санкции, страна начала развиваться. по его словам, санкции, финансовый кризис, обвал сырьевых рынков грозили для экономики РФ катастрофой, но Россия начала развиваться. «Эти шесть лет, очевидно, это не преувеличение, не фигура речи, были годами испытаний. Испытаний на прочность нашей экономики. Никогда прежде она не получала столько сильных ударов одновременно», — сказал премьер.

"По большинству отраслей целевые показатели, которые мы закладывали в планы импортозамещения, достигнуты (…) Есть отрасли, где наибольший эффект, еще раз должен об этом сказать, потому что это важное и совместное с вами, уважаемые коллеги, достижение. Я имею в виду фармацевтику, транспорт, нефтегазовое машиностроение. В этих отраслях доля отечественной продукции выросла более чем на 10%, в некоторых случаях и на 20% и больше", — отметил Медведев.

"У России, как ни странно, иногда получается собственные недостатки превратить в конкурентные преимущества. К примеру, все понимают: наш внутренний рынок развит недостаточно, не так, как нам хотелось бы. Соответственно перед лицом серьезных внешних вызовов все усилия нужно приложить к повышению эффективности внутренних экономических механизмов, которые приведут к созданию новых рабочих мест, росту платежеспособного спроса.

Поскольку наши «западные партнеры» прилагают все усилия, чтобы понемногу нас отрезать от внешних рынков капитала, мы вынуждены научиться создавать такой капитал внутри страны. Механизмов для этого экономическая наука знает достаточно, но Россия за последние годы уже апробировала целый ряд инструментов, которых раньше не было. К примеру, это проекты, реализуемые Фондом развития промышленности . Есть успехи и в применении методов проектного финансирования.

На мой взгляд, уже накопленный положительный опыт нужно тиражировать — банально повышать объемы финансирования по каналам, которые уже подтвердили свою работоспособность. Кроме того, стоит шире использовать инструмент государственных гарантий — риски в экономике довольно высоки, а госгарантии их снижают и повышают привлекательность проектов для инвестора", — заключает Андрей Марголин.