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Минпромторг не исключает расширение списка операторов по маркировке продукции
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Минпромторг не исключает расширение списка операторов по маркировке продукции 

ТАСС 54 минуты назад
ХАНОЙ, 11 апреля. /ТАСС/. Минпромторг рассматривает различные варианты введения обязательной электронной маркировки для различных групп товаров и не исключает, что список операторов по маркировке будет насчитывать несколько структур, сообщил замглавы Минпромторга Василий Осьмаков журналистам в рамках деловой миссии министерства и группы компаний «Российского экспортного центра».
В конце декабря 2017 года Минпромторг сообщал о том, что компания, входящая в Ростех, станет единым оператором по электронной маркировке товаров.
Отвечая на вопрос, планируется ли расширять список операторов по маркировке, Осьмаков сказал: «Рассматриваются различные варианты».
По его словам, введение обязательной электронной маркировки необходимо начинать с тех товаров, где ее влияние на себестоимость конечной продукции является незаметным. «Мы начали с шуб, сейчас продолжаем на фармпрепаратах, причем этот проект будет идти с комфортным для рынка переходным двухлетним периодом», — напомнил замминистра. По его словам, Минпромторг уже начал финансировать внедрение оборудования для маркировки в рамках запущенной Фондом развития промышленности новой программы льготных займов «Маркировка лекарств» со ставкой 1% годовых.
"Так, шаг за шагом система маркировки будет охватывать почти всю экономику", — считает Осьмаков. Он пояснил, что главными факторами, которые учитываются при введении маркировки, являются уровень себестоимости продукции и объемы контрафакта в отрасли. «Та номенклатура, которая оказывается на стыке этих факторов, и будет подпадать под маркировку в первую очередь», — сказал он.
Сегодня в России обязательна маркировка меховых изделий и медицинских препаратов. Список товаров, на которые будет вводиться маркировка, обсуждается.
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