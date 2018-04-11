Минпромторг не исключает расширение списка операторов по маркировке продукции

ХАНОЙ , 11 апреля. / ТАСС /. Минпромторг рассматривает различные варианты введения обязательной электронной маркировки для различных групп товаров и не исключает, что список операторов по маркировке будет насчитывать несколько структур, сообщил замглавы Минпромторга Василий Осьмаков журналистам в рамках деловой миссии министерства и группы компаний «Российского экспортного центра».

В конце декабря 2017 года Минпромторг сообщал о том, что компания, входящая в Ростех , станет единым оператором по электронной маркировке товаров.

Отвечая на вопрос, планируется ли расширять список операторов по маркировке, Осьмаков сказал: «Рассматриваются различные варианты».

По его словам, введение обязательной электронной маркировки необходимо начинать с тех товаров, где ее влияние на себестоимость конечной продукции является незаметным. «Мы начали с шуб, сейчас продолжаем на фармпрепаратах, причем этот проект будет идти с комфортным для рынка переходным двухлетним периодом», — напомнил замминистра. По его словам, Минпромторг уже начал финансировать внедрение оборудования для маркировки в рамках запущенной Фондом развития промышленности новой программы льготных займов «Маркировка лекарств» со ставкой 1% годовых.

"Так, шаг за шагом система маркировки будет охватывать почти всю экономику", — считает Осьмаков. Он пояснил, что главными факторами, которые учитываются при введении маркировки, являются уровень себестоимости продукции и объемы контрафакта в отрасли. «Та номенклатура, которая оказывается на стыке этих факторов, и будет подпадать под маркировку в первую очередь», — сказал он.