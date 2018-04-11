Давление на Россию приобрело агрессивный характер, считает Володин

"На самом деле, давление на нашу страну существовало всегда. Оно существовало и в периоды Российской Империи, и в советский период, и даже в 90-е годы… Но именно сегодня, когда наша страна стала развиваться более активными темпами, когда она стала составлять реальную конкуренцию, это давление приобрело неприкрытый и агрессивный характер", — сказал Володин.

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