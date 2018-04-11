Давление на Россию приобрело агрессивный характер, считает Володин 

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Давление на Россию приобрело неприкрытый и агрессивный характер после того, как страна стала активно развиваться и составлять реальную конкуренцию, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин после выступления премьер-министра России Дмитрия Медведева в ГД с отчетом о работе правительства.
"На самом деле, давление на нашу страну существовало всегда. Оно существовало и в периоды Российской Империи, и в советский период, и даже в 90-е годы… Но именно сегодня, когда наша страна стала развиваться более активными темпами, когда она стала составлять реальную конкуренцию, это давление приобрело неприкрытый и агрессивный характер", — сказал Володин.
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