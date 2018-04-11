Магистранты встают под ружье. Кто имеет право получить отсрочку от армии?

У молодых людей и их родителей возникает множество вопросов — как получить отсрочку от армии, можно ли сразу пойти служить по контракту и что делать, если по состоянию здоровья не годен, а служить хочется?

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Все знают, что после окончания школы у парней есть два варианта — идти в армию или продолжить учиться дальше. И тут понятно, что для получения средне-специального или высшего образования на время учебы дают отсрочку. А что делать, если молодой человек окончил бакалавриат и планирует продолжить учебу в магистратуре?

«Отсрочку от призыва молодые люди могут получить дважды. Первая — предоставляется после выпуска из школы. Вторую они получают, поступив в вуз, — пояснил начальник отдела по работе с обращениями граждан Псковского областного военного комиссариата Юрий Русанов . — Получается, что перед магистратурой отсрочка уже не положена. Но все зависит от месяца рождения. Некоторые отмечают 18-летие уже в институте, таким образом, у них остается еще один шанс».

Получается, будущие призывники находятся в неравных условиях. Те, кто окончил школу в 17 лет, а не в 18, имеют в запасе еще одну отсрочку и могут в дальнейшем, без перерыва на армию поступить в магистратуру. Главное, успеть сделать это в тот же год и сразу же принести документ о поступлении в местный военкомат.

Кстати, на днях с этим спорным моментом разбирался Конституционный суд. Полпреды Госдумы и Президента РФ в суде доказывали, что право граждан на образование не должно мешать им выполнять обязанности перед государством. И если дать отсрочку для магистратуры, то ее потребуют и аспиранты, а так можно дотянуть до 27 лет, когда заканчивается призывной возраст. Точку в этом споре суд поставит через месяц.

Самый оптимальный вариант понять, есть ли у молодого человека право на еще одну отсрочку — заказать в военном комиссариате Псковской области выписку из учетной карты призывника, где эта информация будет указана. Уже через 5 дней она будет готова.

И все-таки годен?

А что делать, если в армию хочется, но во время призыва молодого человека признали негодным для службы? В этом году Госдума приняла закон, который дает ограниченно годным к воинской службе мужчинам возможность пройти медицинское переосвидетельствование.

«В случае, если по результатам повторного медобследования мужчину признают годным полностью или с незначительными ограничениями, военкомат выводит его из запаса, и он будет призван в армию», — рассказал старший помощник начальника юридического отделения военного комиссариата Псковской области Дмитрий Перог.

По его словам, были случаи, в военкомат поступало большое число обращений от тех, кто хотел служить, но по закону не имел на это право. В то же время многие после лечения и прохождения медицинского переосвидетельствования признавались годными к прохождению военной службы.

Кстати, очень часто у молодых людей возникает вопрос, можно ли сразу идти служить по контракту вместо срочной службы. Сейчас по закону РФ предполагается, что заключить контракт можно, даже если призывник не прошел срочную службу в армии. Только долг родине придется отдавать не один, а два года.

При таком варианте военную службу можно назвать работой, да еще со стабильным денежным вознаграждением, а еще с полным социальным льготным пакетом и другими приятными денежными бонусами (доплаты за хорошую физическую подготовку, секретность, специализацию и т.д.). В последнее время вариант именно такой службы становится все популярным у молодежи. Любопытно, каждый год контракты заключают около 1000 жителей области.

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