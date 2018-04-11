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Трамп о грядущей ракетной атаке: «Готовься, Россия»
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Трамп о грядущей ракетной атаке: «Готовься, Россия» 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом Трамп написал в Twitter.
«Россия обещает сбить все ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они придут — приятные, новые и «умные». Тебе не следует быть партнером с убивающим газом животным, убивающим своих людей и наслаждающимся этим», — отметил американский президент.
Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and «smart!» You shouldn't be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2018 г.
Ранее Трамп заявил, что Сирия виновна в химатаке на город Дума. По его словам, до 11 апреля включительно США определиться, что делать в связи с этим. При этом к берегам Сирии вышли два американских ракетных эсминца.
РФ опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. Как заявили в МИД РФ, цель подобных вбросов — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары по Сирии со стороны Запада.
Вечером во вторник в Совбезе ООН провалились все три предложенные разными сторонами резолюции по ситуации в Сирии.
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