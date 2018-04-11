Прокуратура и СК начали проверки из-за долгов строителям моста в Китай

Забайкальского края. Отмечается, что прокурорская проверка организована по поручению прокурора области после публикации в интернет-газете о забастовке строителей из-за долгов по зарплате. В среду прокуроры побывали на территории производственной базы АО «Мостдорстрой», которая возводит мост. Предприятие зарегистрировано в городе Чите

"Установлено, что работниками строительной организации приостановлена трудовая деятельность из-за невыплаты заработной платы в полном объеме руководством предприятия. Из объяснений работников следует, что с декабря 2017 года по настоящее время им не в полном объеме производится выплата заработной платы. Кроме того, руководством предприятия принято решение о невыдаче путевок на выезд спецтехники, в связи с чем за время простоя заработная плата работникам выплачивается не будет", — информирует надзорное ведомство. Отмечается, что прокуратура устанавливает обстоятельства и причины образования задолженности. Проведение проверки прокурором области взято под личный контроль.

Следственное управление СКР по области также начало проверку. «По предварительной информации, 128 работникам АО „Мостдорстрой“ частично не выплачена заработная плата за январь и февраль 2018 года, а в марте и апреле оплата труда не производилась вообще», — говорится в сообщении.

Как отмечает следствие, следователи изымают документацию и опрашивают работников предприятия. По результатам проверки будет дана оценка действиям руководства организации и принято процессуальное решение.

Нижнеленинское — Тунцзян — это первый железнодорожный мост между Россией и Китаем. Его длина составляет 2,209 километра, из них 309 метров приходится на российскую сторону. Мост рассчитан на пропуск двух путей с колеей российского и китайского стандартов. Реализация проекта позволит экспортировать в Китай железорудный концентрат Кимкано-Сутарского ГОК по кратчайшему транспортному пути. Завершить строительство моста планируется к концу 2018 года.