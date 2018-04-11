Паводок под Аткарском: Пес Шарик живет на крыше

Саратовской области в зоне особого режима из-за паводка пока остаются два района — Петровский и Аткарский.

В последнем все настолько серьезно, что из-за разлива вешних вод пришлось эвакуировать около 150 человек. Саратовский гидрометцентр прогнозирует, что в ближайшие дни половодье еще и усилится.

На месте ему доложили, что минувшей ночью в районе резко вырос уровень воды в реках Аткара и Медведица. Местные жители бороздят сельские дороги, превратичшиеся в ручьи и реки, в болотных сапогах.

— Мой пес Шарик живет сейчас на крыше, — посетовала АиФ-Саратов дачница Елена Симонова на капризы природы. — Взяли у местных жителей резиновую лодку, будем спасать животину. Заблоговременно вытащили из погреба все варенья и соленья. Кота взяли раньше.

— Столько воды еще никогда не было. Хотя я живу здесь уже «сто» лет. Куда уехать есть, но дом бросать нельзя. Мы еще по снегу поняли что паводок сильный будет, — рассказал местный житель, старожил.