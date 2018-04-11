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Паводок под Аткарском: Пес Шарик живет на крыше
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Паводок под Аткарском: Пес Шарик живет на крыше 

АиФ 54 минуты назад
Фото: АиФ
В Саратовской области в зоне особого режима из-за паводка пока остаются два района — Петровский и Аткарский.
В последнем все настолько серьезно, что из-за разлива вешних вод пришлось эвакуировать около 150 человек. Саратовский гидрометцентр прогнозирует, что в ближайшие дни половодье еще и усилится.
В зону подтопления в Аткарском районе сегодня прибыл губернатор Валерий Радаев.
На месте ему доложили, что минувшей ночью в районе резко вырос уровень воды в реках Аткара и Медведица. Местные жители бороздят сельские дороги, превратичшиеся в ручьи и реки, в болотных сапогах.
— Мой пес Шарик живет сейчас на крыше, — посетовала АиФ-Саратов дачница Елена Симонова на капризы природы. — Взяли у местных жителей резиновую лодку, будем спасать животину. Заблоговременно вытащили из погреба все варенья и соленья. Кота взяли раньше.
— Столько воды еще никогда не было. Хотя я живу здесь уже «сто» лет. Куда уехать есть, но дом бросать нельзя. Мы еще по снегу поняли что паводок сильный будет, — рассказал местный житель, старожил.
По данным ГУ МЧС в зоне затопления в Аткарском районе сейчас находятся около 800 домов. На месте ЧП работает областная служба спасения.
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