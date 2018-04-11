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Жириновский призвал отменить президентские выборы и процитировал Сталина
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Жириновский призвал отменить президентские выборы и процитировал Сталина 

РИА «ФедералПресс» 56 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский после отчет Медведева рассказал о своем видении будущего России. На его взгляд, высшим руководящим органом в стране должен быть Госсовет.
«Зачем мы взял президентскую форму правления у Франции? Нужен Госсовет из 40 лучших губернаторов, депутатов, сенаторов. Пусть они голосуют за председателя Госсовета. Он же будет исполнять обязанности президента», — заявил Жириновский. В конце своего выступления Владимир Жириновский дал понять, что доволен работой правительства, процитировав Иосифа Сталина. «Жить стало лучше, жить стало веселей!», — торжественно произнес с трибуны лидер ЛДПР.
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