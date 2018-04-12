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Женщины чаще мужчин предпочитали получать госуслуги в электронном виде в 2017 г.
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Женщины чаще мужчин предпочитали получать госуслуги в электронном виде в 2017 г. 

Агентство «Москва» 1 час назад
В течение 2017 г. женщины чаще мужчин предпочитали получать госуслуги в электронном виде, сообщили в пресс-службе министерства связи и массовых коммуникаций РФ.
«Женщины чаще всего отдают предпочтение электронной форме получения госуслуг. Также 82% заказчиков онлайн-услуг — городское население. Такие данные содержатся в докладе Федеральной службы государственной статистики (Росстат)», — говорится в сообщении.
Как сообщается в докладе Росстата, всего в 2017 г. государственные и муниципальные услуги получили 72,4 млн граждан РФ (из них 46,6 млн — в электронном виде). Остальные обращались в многофункциональные центры (МФЦ) или органы государственной власти напрямую. В 2014 г. количество получателей онлайн-услуг составило 11,6 млн, в 2015 г. — 20,3 млн, в 2016 — 31,7 млн  «Предпочтения электронному способу общения с государством отдали 55% женщин и 45% мужчин, 82% из них живут в крупных городах. Чаще всего в электронной форме получают государственные и муниципальные услуги граждане в возрасте 25-44 лет — 55%. 13% пользователей группы 15-24 года выбирают общение через интернет. 14% граждан старше 55 лет также получают госуслуги онлайн. Представители этой возрастной группы предпочитают обращаться в МФЦ (31%) или органы государственной власти напрямую (37%)», — пояснили в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что среди жителей федеральных округов электронные услуги наиболее популярны в Центральном федеральном округе — 71,3%, Поволжье — 67,2% и Южном округе — 64,3%. Далее следуют Сибирский — 59,6%, Дальневосточный — 56,5%, Северо-Западный — 56% и Северо-Кавказский — 53% округа.
«Как ранее сообщал Росстат, показатель «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» в России в 2017 г. вырос по сравнению с 2016 г. и составил 64,3%. Таким образом, плановый показатель за 2017 г. был превышен. В данный момент в ЕСИА, регистрация в которой дает возможность получать госуслуги в онлайн-режиме, зарегистрированы 70,5 млн человек», — добавили в пресс-службе.
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