Двойные квитанции и бесправие жильцов: коммерсанты не могут поделить дом в Подольске

Коммунальный скандал в подмосковном Подольске : две управляющие компании несколько месяцев не могут поделить один дом. В итоге жителям приходят двойные квитанции, но этим неприятности не ограничиваются. Коммерсанты захватывают технические помещения многоэтажки и шантажируют жильцов отключением коммуникаций.

— Никто ничего не убирает, а квитанции выставляют! За что им оплачивать? Все были против, а они вышли!

Жители этой многоэтажки в Подольске объявили войну своей новой управляющей компании. В 2016 году на общем собрании собственники большинством голосов выбрали фирму «Наш дом», но вскоре несколько жителей учредили другую — «Варенниково-2».

— Зачем нам вторая компания, которую мы не выбирали? — Компанию люди выбрали — УК «Наш дом». — Мы заключили договор с «Нашим домом», а с «Варенниково» никто не заключал договор. — То есть, вы не согласны? — Конечно, не согласна! Мы все — против!

Чтобы установить контроль над многоэтажкой, сотрудники «Варенниково» провели секретную операцию. Ночью из подъездов вынесли все, что напоминало о предшественниках. Взамен расклеили свои листовки.

— Мне интересно, что вы делаете? — А почему мы перед вами должны отчитываться? — Потому что я живу в этом доме. Что вы делаете? — Мы делаем то, что считаем нужным.

Зимой управляющая компания «Варенниково» захватила технические помещения и, как утверждают жители, попыталась их шантажировать.

— Вот приехали, ставят заглушки. На каком основании? — Мы уже объясняли, что вы должники, поэтому ставим.

Теперь жители получают по две квитанции за коммунальные услуги от разных контор.

— Вам две квитанции приходят? — Да. — Какие оплачиваете? — УК «Наш дом», кого народ выбрал. Ходили же голосовали, было несколько собраний, во дворе были собрания, по квартирам ходили.

— Это ваш офис? — Да. — А что вы боитесь открыть его? — Не надо просто врываться сюда. — Вы покажите, пожалуйста, документы. Это офис здесь у вас или квартира?

Генеральный директор УК «Варенниково-2» Сергей Булыгин открыл офис компании в том же подъезде, где живет сам. С возмущенными соседями он теперь выясняет отношения в суде.

— А как вы объясните голосование за трех умерших? — Я не знаю, я не голосую.

Булыгин утверждает, что общее собрание прошло в конце прошлого года. Более половины жильцов якобы выбрали новую управляющую компанию. Правда, позже выяснилось, что многие собственники даже не подозревали, что участвовали в голосовании.

— Кто вот это подделывал решение собственника? — Я понятия не имею, кто это подделывал. — Вот это моя подпись, а это — подпись поддельная в вашем бюллетене. Как она оказалась у вас? — Ну, спросите кого-нибудь, как она оказалась. — То есть, вы не голосовали? — Нет, конечно!

Какая управляющая компания должна уйти, теперь выясняет Государственная жилищная инспекция. Чиновники пообещали: проверка всех документов завершится в течение 30 дней.