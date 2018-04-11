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Дюны в движении: NASA опубликовало новую фотографию Марса
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Дюны в движении: NASA опубликовало новую фотографию Марса 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Лаборатория реактивного движения (JPL) NASA в Пасадене опубликовала новую фотографию марсианского ландшафта.
Снимок был сделан Марсианским разведывательным спутником (MRO). На фото запечатлен песчаный рельеф планеты, сформировавшийся в результате длительных климатических изменений.
В кадр попала местность под названием Lobo Vallis. На снимке видны волнистые линии песчаного ландшафта. Как отмечают специалисты JPL, под воздействием ветра дюны постепенно перемещаются в более низкие участки местности.
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