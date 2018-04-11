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Ксения Собчак прокомментировала методы воспитания детей Яны Рудковской: «Это их дело»
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Ксения Собчак прокомментировала методы воспитания детей Яны Рудковской: «Это их дело» 

Карельские вести 59 минут назад
Фото: Карельские вести
Ксения Собчак
Всю прошлую неделю Рунет обсуждал громкое интервью Яны Рудковской телеканалу «Дождь», в котором продюсер рассказала о методах воспитания их с Евгением Плющенко пятилетнего сына Саши. Ремень («такой маленький тоненький»), темная комната и другие наказания за нарушение дисциплины — все это, по мнению Яны, поможет вырастить из сына «настоящего мужчину».
После выхода интервью разразилась настоящая буря: многие были в шоке от откровений Рудковской, снова широко обсуждался вопрос, допустимы ли физические наказания…
Яна Рудковская с сыном Сашей
К дискуссии присоединилась и Ксения Собчак, которая, хоть и находится сейчас на заслуженном отдыхе, за повесткой, как и положено политику, внимательно следит. Несостоявшийся президент России выступила со следующим заявлением:
Слушайте, то что сказала Яна — делают многие в спортивных семьях. Спортсменов вообще воспитывают жесткими методами. И не только спортсменов. Но это их семья. Их дело. Как вообще можно это обсуждать? Кто как кого воспитывает? Это дела семейные. Некрасиво в это влезать…
— написала в Facebook Собчак, у которой и самой есть маленький сын.
Ксения Собчак с сыном Платоном
Оказалось, что эти слова идут вразрез с политическими принципами, которые звезда декларировала еще совсем недавно: они противоречат предвыборной кампании Собчак «123 шага», одним из пунктов которой была необходимость борьбы с домашним насилием. Приводим цитату:
Необходимо изменить законодательство, направленное на борьбу с домашним насилием, защиту жертв, противодействие насилию в семье и его профилактику. В том числе установить порядок оказания услуг пострадавшим от насилия, ускоренного рассмотрения заявлений о домашнем насилии и принятия мер по защите потерпевших и свидетелей.
Ксения Собчак
И первым на это обратило внимание общественное движение «Насилию. нет», которое возмутилось этими двойными стандартами:
Специалисты и эксперты нашего проекта участвовали в общественной дискуссии о проблеме насилия в семье в штабе Ксении Собчак. Мы искренне обеспокоены такой реакцией на произошедшее.
Ксения включила в предвыборную программу вопросы гендерного равенства, борьбу с домашним насилием и даже противодействие дискриминации ЛГБТ. Многие стали ее поддерживать, а от волны мизогиничных нападок — защищать, как себя. Популярный комментарий под ее видео про сексизм — «неважно, кем она была — важно, кем стала». Читая после всего этого, как она выгораживает своих друзей, позволяющих себе насилие в отношении ребенка, и советует не лезть в «дела семейные», становится ясно, что она не стала никем новым,
— подытоживает феминистка Ника Водвуд, которая делает иллюстрации для проекта.
Похоже, мы на пороге новой общественной дикуссии. Присоединяйтесь.
Ксения Собчак
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