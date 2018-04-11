Строительный забор сдуло в нижегородском ЖК «Смарт Сити»

Забор, который ограждает недостроенный жилой комплекс «Смарт Сити» в Нижнем Новгороде, снесло ветром, хотя он был восстановлен Минстроем совсем недавно. Об этом сообщают обманутые дольщики жилого комплекса.

До этого случая дольщики неоднократно жаловались на ненадлежащее качество восстановленного забора.

«Господин Аверин в своем отчете Минстрою РФ назвал забор крепостью, однако недавно бушевавший на стройке ветер снес это хрупкое строение», — сообщает Наталья Саух.

Также Наталья Саух отметила, что дольщики на этот раз не собираются ждать помощи от властей, а будут восстанавливать забор своими силами в течение недели.

«Закупать новые материалы не будем, используем то, что есть на стройке. В общем, так же, как делал это Минстрой. Они использовали сгнившие деревянные опоры, поэтому забор и простоял так мало», — сказала Саух.

Ранее сообщалось, что против нижегородского минстроя возбудили уголовное дело.

Фото: Наталья Саух