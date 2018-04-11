Верховный суд предлагает перейти к полной кассации

Верховный суд РФ готовится внести в Госдуму законопроект, посвященный созданию судов по принципиально новой модели, которая должна усилить роль первой кассационной инстанции. Она предполагает, в частности, введение так называемой «полной кассации», когда коллегия из трех судей рассматривает в заседании по существу все поступающие жалобы — без какого-либо предварительного отбора судьями.

Как рассказал на семинаре-совещании председателей судов субъектов РФ, председатель Совета судей РФ, секретарь пленума ВС РФ Виктор Момотов, эти меры позволят «устранять многие нарушения без вмешательства Верховного суда». Судья отметил, что недавно Госдумой был принят в первом чтении законопроект о создании кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции — и он должен основательно изменить российскую «судебную конфигурацию».

В случае, если законопроект, готовящийся сейчас ко второму чтению, будет поддержан, в стране, по словам Момотова, «будут созданы новые суды — кассационные суды общей юрисдикции, которым будут переданы кассационные полномочия президиумов судов областного звена, и апелляционные суды общей юрисдикции, которые будут рассматривать апелляционные жалобы на решения, принятые судами областного звена по первой инстанции».

— В связи с тем, что суды формируются по принципу «один суд — одна инстанция», предполагается, что к кассационным судам перейдут кассационные полномочия не только в отношении судебных актов судов областного и районного звена, но и судебных актов мировых судей, — сообщил Момотов.

До момента передачи полномочий новым судам, уточнил он, должны быть назначены не менее 2/3 судей каждого из них. После того, как президент РФ назначит необходимое число судей конкретного суда, пленум Верховного суда получит возможность принять постановление о начале работы этого суда. До принятия же такого постановления дела продолжат рассматривать в действующем сегодня порядке.