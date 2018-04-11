Права сотрудницы фирмы восстановили в Ивантеевке после проверки прокуратуры

В подмосковной Ивантеевке мерами прокурорского реагирования восстановлены нарушенные трудовые и социальные права работницы коммерческой организации, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Прокуратура города Ивантеевки провела проверку по обращению работницы общества с ограниченной ответственностью о нарушении ее трудовых и социальных прав. Было установлено, что работодатель не в полном объеме выплатил заявительнице пособие по беременности и родам. Сумма задолженности составила около 70 тысяч рублей.

«В связи с этим прокурор города Ивантеевки внес руководителю коммерческой организации представление об устранении нарушений федерального законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Также прокурор обратился в интересах гражданки в суд», — говорится в сообщении.

Мировым судьей 300 судебного участка Ивантеевского судебного района требования прокурора были удовлетворены, вынесен соответствующий судебный приказ. В настоящее время работнице произведены необходимые выплаты.