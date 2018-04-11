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Возрождение Минлеспрома не улучшит ситуацию в отрасли, заявил Медведев
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Возрождение Минлеспрома не улучшит ситуацию в отрасли, заявил Медведев 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Создание нового министерства лесной промышленности может привести к негативным последствиям, так как вырастет бюрократия, а регулирование в отрасли не станет лучше, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Что же касается создания или возрождения Минлеспрома, наверное, я здесь не скажу ничего нового. Создание министерств далеко не всегда приводит к каким-то позитивным последствиям. Как правило, приводит к обратным последствиям: становится больше бюрократов, а регулирование не становится лучше", — заявил Медведев, отвечая на вопрос о необходимости возрождения министерства лесной промышленности.
После отчета о деятельности правительства в Госдуме Олег Нилов от фракции "Справедливая Россия" спросил премьера о реформе и проблемах в лесной отрасли. «Если коротко, разрешите по-райкински спросить: кто шил костюм нашему лесничеству и лесному хозяйству в последние десять лет? Что делать с этой узкой специализацией, а? Когда один пилит, другой тушит, третий контролирует и так далее. А в итоге миллионы гектар леса горят, миллионы кубометров „кругляка“ по-прежнему вывозятся за рубеж, а в казне многомиллиардные убытки», — спросил депутат.
Медведев в свою очередь не растерялся и тоже ответил ему, используя крылатые фразы известного сатирика.
"Я пафос вашего вопроса абсолютно разделяю. И поэтому не буду отвечать вам по-райкински, то есть не буду говорить вам: у вас к пуговицам претензии есть? Потому что это неправильно. Для нас важно сохранить лес, как ведущее богатство нашей страны и обеспечить его правильную переработку с высокой добавленной стоимостью на территории нашего государства", — сказал глава правительства.
"Нам, конечно, нужно попытаться установить такие правильные два ключа между федерацией и регионами. А в настоящий момент это не работает как следует", — подчеркнул Медведев.
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