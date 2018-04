Трамп призвал Россию готовиться к ракетному удару

«Готовься Россия , потому что они прилетят, точные, новые и „умные“», — написал Дональд Трамп

Он добавил, что России не следует сохранять партнёрские отношения с Башаром Асадом , его президент США назвал животным-душегубом, которое «травит свой народ газом и получает от этого удовольствие».

Накануне сообщалось, что Трампу представили на рассмотрение несколько вариантов мер в отношении Сирии в ответ на предполагаемое применение химического оружия в городе Дума . Одним из обсуждаемых вариантов было нанесение ракетных ударов по нескольким целям в течение 72 часов.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and «smart!» You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2018 г.