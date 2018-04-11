Овчарки из Казани будут служить на Кубе

Четыре немецкие овчарки отправятся служить на Кубу . Три из них — из питомника служебного собаководства УФСИН , который находится в Казани . Их передали в дар кубинскому Национальному центру кинологической службы МВД

Собаки уже прошли обучение. Они преодолевали препятствия на специальных площадках, обыскивали транспорт, помещения и искали людей по предметам одежды.

Овчаркам от двух до четырех лет. При отборе учитывали натренированность, поведение при выстреле и отношение к людям.

В пути их будут сопровождать два кинолога и ветеринар, сообщает пресс-служба УФСИН по РТ

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