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Овчарки из Казани будут служить на Кубе
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Овчарки из Казани будут служить на Кубе 

Казанский Портал 59 минут назад
Четыре немецкие овчарки отправятся служить на Кубу. Три из них — из питомника служебного собаководства УФСИН, который находится в Казани. Их передали в дар кубинскому Национальному центру кинологической службы МВД.
Собаки уже прошли обучение. Они преодолевали препятствия на специальных площадках, обыскивали транспорт, помещения и искали людей по предметам одежды.
Овчаркам от двух до четырех лет. При отборе учитывали натренированность, поведение при выстреле и отношение к людям.
В пути их будут сопровождать два кинолога и ветеринар, сообщает пресс-служба УФСИН по РТ.
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