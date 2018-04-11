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«ЛокоТех» победил в конкурсе «Лучшее корпоративное медиа — 2018»
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«ЛокоТех» победил в конкурсе «Лучшее корпоративное медиа — 2018» 

РЖД-Партнер 59 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
Корпоративная газета «ЛокоТех» издается с конца 2013 года и является официально зарегистрированным российским СМИ. В настоящее время ее тираж составляет свыше 22 тыс. экземпляров, она распространяется по всем предприятиям Группы компаний «ЛокоТех». На страницах издания публикуются производственные новости и заметки из жизни заводов и депо, интервью с руководителями, важная стратегическая информация, а также репортажи и фоторепортажи со знаковых мероприятий «ЛокоТех», зарисовки о сотрудниках и ценностях компании.
Авторами газеты «ЛокоТех» являются региональные редактора, ответственные за коммуникации в Группе компаний «ЛокоТех». Издание распространяется регулярно и стало важным источником корпоративной информации и позиционирования ключевых ценностей предприятия.
«Газета «ЛокоТех» вновь подтвердила звание одного из лучших корпоративных СМИ России. Мы очень рады, что наше корпоративное издание не только эффективно решает задачи бизнеса и объединяет коллектив, но и признана экспертным сообществом», — отметила директор Департамента коммуникаций и информационной политики Д. А. Топильская.
Напомним, ранее корпоративная газета «ЛокоТех» признана победителем конкурса «Лучшее корпоративное медиа — 2017» в номинации «Отраслевые категории/Лучшее медиа транспортной сферы/Газета». Также газета вошла в ТОП-10 корпоративных изданий промышленных компаний России по версии портала «Управление производством». Кроме того, издание стало лауреатом престижного национального конкурса «Серебряные нити» в номинации «Лучший дизайн» и вошла в шорт-лист премии «Серебряный Лучник».
Конкурс «Лучшее корпоративное медиа» проводится Ассоциацией директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР). Его цели: сформировать понимание широких возможностей корпоративных медиа для повышения эффективности бизнеса, содействовать повышению профессионализма корпоративных медиа, стимулировать и поддерживать активность компаний в области корпоративных медиа и др.
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