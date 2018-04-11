В пригороде Краснодара резервируют 50 га земли для медицинского кластера

Об этом заявил глава краевого центра Евгений Первышов на заседании городского градостроительного совета. На нем рассматривали вопрос развития территории рядом с жилым районом Новознаменским, где около 1 тыс. га передано в муниципальную собственность.

«Земельный массив необходимо максимально использовать для развития социальной, в том числе — медицинской инфраструктуры, — сообщил глава краевой столицы. — В Краснодаре сейчас проводятся практически все операции, доступные в России , оказывается высокотехнологичная помощь. Город активно развивается, население увеличилось практически вдвое, и это предстоит учитывать в стратегии развития».

В настоящий момент уже началась подготовка к созданию комплексного проекта планировки территории. Евгений Первышов отметил, что из этого массива необходимо выделить и закрепить с целевым назначением земельные участки не менее 50 га, которые могут быть использованы под размещение медицинского кластера. Предположительно, в нем могут быть созданы такие учреждения здравоохранения, как новая больница скорой медицинской помощи, клинический онкологический диспансер и т. д.

По словам Евгения Первышова, такой кластер — возможность создания фактически «медицинского» микрорайона. Кроме того, это даст большое количество новых рабочих мест для жителей близлежащих районов.

Глава Краснодара отметил, что проработать возможность размещения на данной территории медицинских учреждений, концепцию проекта планировки, алгоритм реализации и возможность участия в целевых программах по строительству лучше совместно с министерством здравоохранения края, сообщает пресс-служба администрации города.