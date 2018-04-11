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Штрафы за нарушение эксплуатации лифтов могут ввести в Подмосковье
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Штрафы за нарушение эксплуатации лифтов могут ввести в Подмосковье 

Вести Подмосковья 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
Госдума рассматривает проект введения штрафов за нарушение эксплуатации лифтов, эскалаторов и движущихся пешеходных дорожек. Об этом сообщает пресс-центр регионального парламента.
По словам председателя Комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Игоря Коханого, необходимость совершенствования законодательства в данной сфере вызвана большим количеством аварий при эксплуатации лифтов. В 2013 году лифты исключили из категории опасных объектов. Статистика несчастных случаев резко возросла: в 2013 году погибло 12 человек, в 2014 году — 14 человек, отмечается в сообщении.
С 2015 года Ростехнадзор наделили полномочиями по техническому расследованию аварий, количество несчастных случаев начало сокращаться.
Проект закона предлагает ввести штрафы за нарушение эксплуатации лифтов, эскалаторов и движущихся пешеходных дорожек для должностных лиц — от 2-х до 5-и тысяч рублей, для юридических лиц — от 20 до 40 тысяч рублей. За нарушения правил, которое может быть опасно для жизни и здоровья людей, граждан предлагают штрафовать на 3 -5 тысяч рублей, должностных лиц — на 20-30 тысяч рублей, юридических лиц — на 300 — 350 тысяч рублей. Игорь Коханый пояснил, что под гражданами понимаются физические лица, которые выполняют работы по монтажу, демонтажу, обслуживанию, включая аварийно-техническое обслуживание упомянутых объектов.
В сообщении поясняется, что сейчас ответственность за нарушение эксплуатации лифтов несет изготовитель, исполнитель и продавец лифтового оборудования. Таким образом, по словам Коханого, принятие предлагаемых поправок позволит повысить ответственность эксплуатирующих организаций и их сотрудников за исполнение своих должностных обязанностей, заключается в сообщении.
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