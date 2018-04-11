На Родионовской улице состоится встреча с населением

В среду, 18 апреле, в районе Куркино на Родионовской улице состоится традиционная встреча представителей районной управы с горожанами.

Как пояснили в организационном отделе управы, тема встречи — «О подготовке к проведению праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне»

После выступлений основных докладчиков по заявленной теме у жителей будет возможность задать интересующие их вопросы.

Встреча начнется в 19.00 в помещении школы № 2005 по адресу: улица Родионовская, дом 6/7. Вход свободный без возрастных ограничений и предварительной регистрации. (ск)