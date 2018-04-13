ЦБ РФ отозвал лицензию у костромского «Конфидэнс Банка» и НКО «Лидер» 

"Конфидэнс Банк" выбрал рискованную бизнес-модель, ориентированную на обслуживание интересов основного собственника и у него на балансе оказался значительный объем активов неудовлетворительного качества.
Это повлекло существенное снижение размера капитала банка, риск банкротства, что стало реальной угрозой интересам его кредиторов и вкладчиков. Кроме того, кредитная организация проводила сомнительные транзитные операции, отмечается в сообщении Банка России.
В банке назначена временная администрация.
НКО «Лидер» неоднократно нарушал требования о противодействии легализации (отмыванию) доходов. Кроме того, на балансе кредитной организации образовался значительный объем непрофильных активов и невозвратной дебиторской задолженности ряда контрагентов.