ЦБ отозвал лицензию у «Конфидэнс банка»

"Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 13 апреля 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Конфидэнс Банк» ООО КБ «Конфидэнс Банк», — заявили в ЦБ.

По величине активов банк на 1 марта занимал 275-е место в банковской системе России

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что большая часть работы по очистке банковского сектора выполнена.

Она также подчеркнула, что на данный момент выявляются единичные случаи недобросовестного поведения.