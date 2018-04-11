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Посев мелких семян по снегу
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Посев мелких семян по снегу 

7dach.ru 58 минут назад
Фото: 7dach.ru
Этот секрет помогает мне сеять семена таких растений, как:
петунии;
сельдерей;
земляника.
То есть такие семена, которые не надо заглублять для проращивания, и которые плохо видно при посеве. Когда посев делается просто по рядочкам в грунт, не видно, как сыпятся семена. И посев получается то густо, то пусто))) Поэтому я делаю так: Готовлю емкости, насыпаю землю, делаю бороздки и сверху насыпаю снег. По снегу рассыпаю семена. Чем хорош способ?
Отлично видно, куда упало семечко.
При таянии снег за собой забирает семена и плотно прижимает их к грунту, оставляя по поверхности, что и нужно для прорастания семян.
Семена хорошо пропитаны влагой, также как и земля в емкости.
Семена всходят быстрее при таком посеве.
Способ подходит для регионов, где снег — не редкость и указанные культуры сеют именно зимой.
В этом году я сеяла эустому в торфяные таблетки таким же способом
Семечко на снегу, видно? Правда, это семечко для фотосессии цветное, для наглядности))
Петунька вышла
Буду рада, если мой способ приживется и у вас)))
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