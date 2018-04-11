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Деревянный дом купца Д. Виноградова в центре Москвы взяли под госохрану
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Деревянный дом купца Д. Виноградова в центре Москвы взяли под госохрану 

Агентство «Москва» 1 час назад
Деревянный дом купца Д. Виноградова в центре Москвы включен в список выявленных объектов культурного наследия. Об этом сообщили в пресс-службе департамента культурного наследия столицы.
«В список выявленных объектов культурного наследия включен дом купца Д. Виноградова, расположенный в Крутицком пер. Это интереснейший образец деревянного зодчества конца XIX века, прекрасно сохранивший свой исторический облик», — говорится в сообщении.
По словам главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова, дом входит в программу многих москвоведческих экскурсий в качестве образца деревянной застройки Крутиц. «Полностью сохранилась не только объемно-пространственная структура дома, но и его фасады, в том числе изящный резной карниз, окантованный зубцами, резная дверь, фронтон в виде кокошника. Подобные постройки крайне редки не только для района Крутиц, но и для Москвы в целом», — отметил А. Емельянов.
Отмечается, что в будущем дом купца Д. Виноградова может быть включен в список объектов культурного наследия. Для этого здание должно пройти историко-культурную экспертизу. До вынесения этого решения дом находится под охраной государства: запрещен снос, изменение исторического облика здания, а любые ремонтные и реставрационные работы обязаны проводить по согласованию с департаментом культурного наследия города Москвы и под контролем его специалистов.
«Главный фасад дома имеет трехчастную структуру, по архитектурному решению ему также соответствуют боковые фасады. Окна цокольного этажа квадратные, украшенные декоративной перемычкой, на первом этаже окна прямоугольные с простыми наличниками. На кровле расположены слуховые окна с треугольным фронтоном и пилястрами. Единственное, что было утрачено — крыльцо со стороны Новоспасского проезда», — поясняется в материале.
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