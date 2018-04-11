В Нижнем Новгороде обсудили возможность установки подъемника для ребенка-инвалида

11 апреля специалисты оценили возможность установки подъемника для нижегородского мальчика с ограниченными возможностями, который проживает в многоэтажном доме. Сейчас вопрос об установке платформы и сопутствующего оборудования на лестничном проеме находится на согласовании у пожарных служб и других жителей подъезда. Об этом сообщает пресс-служба городской думы.

Мама ребенка Наталья Кустова обратилась с просьбой об установке подъемника к председателю городской думы Дмитрию Барыкину на личном приеме 21 марта. 4 апреля зампредседателя Николай Сатаев организовал выездное совещание по реализации программы «Доступная среда» для маломобильных граждан, в рамках которого была составлена «дорожная карта» помощи конкретной семье.

11 апреля специалисты и заместитель председателя городской думы Николай Сатаев изучили конструктивные особенности лестничной площадки, где проживает семья Кустовых. На следующем этапе необходимо согласовать данный вопрос с другими жителями подъезда и с МЧС

«Лестничные проемы в доме узкие, и нужно будет оценить, насколько наша задумка безопасна. Если вопрос будет согласован, в ближайшее время будем закупать подъемник и устанавливать его. Фирму-производителя мы уже нашли», — сказал Николай Сатаев.

Также депутат отметил, что, к сожалению, в Нижнем Новгороде семья Кустовых не единственная, где растер ребенок с ограниченными возможностями. Проблема доступной среды для этих ребят будет решаться шаг за шагом.

Ранее сообщалось, что в нижегородском метро появятся подъемники для инвалидов.