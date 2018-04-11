Необходимо шаг за шагом решать вопросы создания доступной среды для инвалидов — Сатаев

11 апреля под руководством заместителя председателя городской Думы Николая Сатаева было проведено техническое обследование возможности установки электрического подъемника в подъезде, где проживает семья Кустовых. Об этом сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ Гордумы.

Напомним, мама ребенка-инвалида Наталья Кустова обратилась с этой просьбой к председателю городской Думы Дмитрию Барыкину на личном приеме 21 марта. По поручению председателя городской Думы, 4 апреля Николай Сатаев организовал выездное совещание по реализации программы «Доступная среда» для маломобильных граждан, в рамках которого была составлена «дорожная карта» помощи конкретной семье.

Заместитель председателя городской Думы Николай Сатаев с помощью специалистов детально изучил конструктивные особенности лестничной площадки на предмет пригодности для установки подъемника и соблюдения правил безопасности в жилом доме. По результатам осмотра Николай Сатаев поставил задачи, которые необходимо решить на следующем этапе.

«Сегодня мы продолжаем работу по организации доступной среды, изучаем возможность установки электрического подъемника по заявлению Кустовой Натальи Евгеньевны, — сказал заместитель председателя городской Думы Николай Сатаев. — У нее сын — инвалид, подросток. Время идет, и с каждым днем все проблематичнее и тяжелее его поднимать — такие трудности у семьи есть.

Мы сегодня рассматривали несколько вариантов установки электрического подъемника. Нашли по интернету фирму–производителя, связались с ней, чтобы обсудить возможность установки. Мы сейчас не говорим о цене (она составляет около 100 тыс. рублей), сегодня главное, чтобы была техническая возможность для установки подъемника.

К сожалению, лестничные проемы в доме узкие, и мы не можем с точки зрения безопасности жителей загромождать пути эвакуации. Мы должны представить все документы в МЧС , в противопожарную службу для того, чтобы они изучили вопрос и порекомендовали, как нам лучше сделать.

Сейчас получается, что установка редуктора, двигателя, подъемного механизма и самой платформы будет сокращать пути прохода на 30 см. Кроме согласования с органами МЧС, нам необходимо согласование всех жителей подъезда, то есть эти два условия мы не можем исключить. По закону мы обязаны всех жителей обойти и спросить разрешения. Если эти два момента мы полностью согласуем, то пойдем по такому пути: будем закупать подъемник, будем его устанавливать.

В ближайшую неделю мы эти вопросы отработаем, схемы, рисунки, документацию — все отдадим на согласование в МЧС. Затем, если МЧС первый этап нам согласует, мы будем работать с жителями, администрацией. Сегодня здесь присутствуют представители домоуправляющей компании, администрации Автозаводского района, все они понимают проблему, которая касается этой семьи.

Это проблема всего города: у нас достаточно много инвалидов, много детей-инвалидов. Такая проблема существует везде, и необходимо шаг за шагом решать вопросы создания доступной среды для инвалидов».

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