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В Калининграде ужесточат правила вырубки деревьев
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В Калининграде ужесточат правила вырубки деревьев 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Сейчас, несмотря на введённый властями мораторий, некоторые подрядчики продолжают спиливать деревья, заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» глава местного департамента природных ресурсов и экологии Олег Ступин.
«Сейчас местные власти ввели запрет на вырубку деревьев в Калининграде. Тем не менее ряд рабочих нарушает мораторий, при этом они используют недействительные порубочные билеты. Мы стараемся пресекать таки ситуации», — сообщил чиновник.
Он также добавил, что сейчас региональные законодатели разрабатывают поправки, которые должны увеличить стоимость компенсации за срубленные деревья и ужесточить порядок выдачи билетов на вырубку.
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