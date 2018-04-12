В Калининграде ужесточат правила вырубки деревьев

Сейчас, несмотря на введённый властями мораторий, некоторые подрядчики продолжают спиливать деревья, заявил в эфире Радио « Комсомольская правда » глава местного департамента природных ресурсов и экологии Олег Ступин.

«Сейчас местные власти ввели запрет на вырубку деревьев в Калининграде . Тем не менее ряд рабочих нарушает мораторий, при этом они используют недействительные порубочные билеты. Мы стараемся пресекать таки ситуации», — сообщил чиновник.

Он также добавил, что сейчас региональные законодатели разрабатывают поправки, которые должны увеличить стоимость компенсации за срубленные деревья и ужесточить порядок выдачи билетов на вырубку.