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Трамп рассказал о своем выступлении в Киеве в 2015 году
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Трамп рассказал о своем выступлении в Киеве в 2015 году 

РИА Новости 34 минуты назад
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отверг сообщения СМИ о том, что его выступление по видеосвязи на конференции в Киеве в 2015 году состоялось при содействии украинского бизнесмена Виктора Пинчука.
Ранее издание New York Times со ссылкой на источники сообщило, что команда спецпрокурора США Роберта Мюллера ведет расследование в отношении пожертвования в размере около 150 тысяч долларов, которое сделал фонду Трампа Donald J. Trump Foundation украинский бизнесмен Виктор Пинчук в сентябре 2015 года. По данным газеты, выплата была сделана в обмен на появление Трампа на конференции в Киеве в формате видеосвязи, в ходе которого будущий американский лидер обрушился с критикой на президента Барака Обаму.
"Провальная New York Times написала еще одну надуманную историю. Это политический эксперт Дуг Скин (Doug Schoen), а не украинский бизнесмен попросил меня выступить с короткой речью по телефону (Skype), на мероприятии, которое вел Дуг на Украине. Я очень позитивно отнесся к Украине — еще один довод против фейковой истории о с. (сговоре — ред.) с Россией!" — написал Трамп в Twitter.
В конгрессе США идут независимые расследования по поводу «российского вмешательства» в выборы президента Соединенных Штатов, в том числе путем хакерских атак и действий в социальных сетях. Аналогичное расследование также проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».
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