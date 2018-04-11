Встреча с главой управы района Хорошево-Мневники пройдет на улице Живописной

Глава управы района Хорошево-Мневники Сергей Панфилов проведет очередную встречу с населением в здании детской музыкальной школы имени В. В. Андреева по адресу улица Живописная, дом 1.

Мероприятие состоится в среду, 18 апреля. Начало в 19.00. Собравшиеся поговорят о работе по снижению задолженности за жилищно-коммунальные услуги в районе Хорошево-Мневники. Все желающие смогут задать главе управы и его заместителям вопросы по теме встречи.

Напомним, на предыдущей встрече, которая проходила 21 марта, глава управы района обсудил с жителями подготовку к проведению общегородских благоустроительных работ на территории района в весенний период. (ео)