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Встреча с главой управы района Хорошево-Мневники пройдет на улице Живописной
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Встреча с главой управы района Хорошево-Мневники пройдет на улице Живописной 

Управа района Хорошево-Мневники 1 час назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Глава управы района Хорошево-Мневники Сергей Панфилов проведет очередную встречу с населением в здании детской музыкальной школы имени В. В. Андреева по адресу улица Живописная, дом 1.
Мероприятие состоится в среду, 18 апреля. Начало в 19.00. Собравшиеся поговорят о работе по снижению задолженности за жилищно-коммунальные услуги в районе Хорошево-Мневники. Все желающие смогут задать главе управы и его заместителям вопросы по теме встречи.
Напомним, на предыдущей встрече, которая проходила 21 марта, глава управы района обсудил с жителями подготовку к проведению общегородских благоустроительных работ на территории района в весенний период. (ео)
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