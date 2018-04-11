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Медведев высказался против создания Министерства леса
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Медведев высказался против создания Министерства леса 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев не считает, что создание Министерства леса поможет решить проблему с администрированием в лесной отрасли. Такое мнение он высказал, отвечая на вопросы депутатов в Думе.
"Что касается создания, или возрождения Минлеспрома, наверное, я здесь не скажу ничего нового: создание министерства далеко не всегда приводит к каким-то позитивным последствиям, — сказал Медведев. — Как правило приводит к обратным последствиям: становится больше бюрократов, а регулирование не становится лучше".
При этом, говоря о регулировании лесной отрасли, глава правительства отметил, что «требуется настроить систему в два ключа, чтобы мы понимали, что происходит». «Это я не могу не поддержать», — сказал он. Глава кабмина подчеркнул, что правительству «очень важно сохранить лес, как ведущее богатство нашей страны и обеспечить его правильную переработку с высокой добавленной стоимостью на территории нашего государства, а не экспорта этого самого пресловутого кругляка за три копейки за границу».
Он напомнил, что приблизительно 11 лет все полномочия по регулированию в этой области относятся к числу региональных. «Наверное, с учетом масштабов нашей страны, объемов лесного богатства в целом это правильно, — заметил премьер. — Но если говорить о системе управления, что бы мне хотелось поддержать, нам конечно нужно попытаться установить такие правильные два ключа между федерацией и регионами. В настоящий момент это не работает как следует».
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